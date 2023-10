En Asteroid mam Numm Asteroid 2023 UV6, entdeckt vum NASA Verdeedegungskoordinatiounsbüro, soll haut, den 27. Oktober e enke Pass vun der Äerd maachen. Dëse Raumfiels, deen zu der Apollo-Grupp vun den Äerd-Asteroiden gehéiert, wäert eise Planéit op enger Distanz kommen. vun 3.9 Millioune Kilometer beim Reesen mat enger Geschwindegkeet vun 26,329 Kilometer an der Stonn. Och wann et ufanks interessant war, duerstellt en duerch seng relativ kleng Gréisst keng Gefor fir d'Äerd a gouf net als potenziell geféierlechen Asteroid klasséiert.

Mat Dimensioune vergläichbar mat deem vun engem Haus, déi ongeféier 59 Fouss an der Breet moossen, hält den Asteroid 2023 UV6 eng onheemlech Ähnlechkeet mam Chelyabinsk Asteroid deen 2013 a Russland e wesentleche Schued verursaacht huet. Et ass interessant ze notéieren datt dëst net déi éischte Kéier ass, Asteroid ass no bei der Äerd komm. Seng éischt opgeholl no Approche ass de 14. Mäerz 2010 geschitt, wéi et de Planéit op enger Distanz vu 24 Millioune Kilometer passéiert. Interessanterweis wäert dësen Himmelsobjet d'nächst Joer den 18. Abrëll nach eng Kéier enk begéinen, op enger Distanz vu 40 Millioune Kilometer.

Asteroid Juegd ass zu enger ëmmer méi raffinéierter Bestriewung ginn, mat Wëssenschaftler déi nei Techniken entdecken fir dës kosmesch Wanderer z'entdecken an ze verfolgen. Eng esou innovativ Approche beinhalt d'Benotzung vun Algorithmen. An enger Studie publizéiert vun der University of Washington, hunn d'Fuerscher en Algorithmus mam Numm HelioLinc3D entwéckelt, deen e potenziell geféierlechen Asteroid während Testobservatiounen op Hawaii erfollegräich entdeckt huet. Den Asteroid, genannt 2022 SF289 a moosst bal 600 Fouss an der Breet, gouf als keng direkt Bedrohung festgestallt.

No sengem Erfolleg gëtt den HelioLinc3D Algorithmus am Vera C. Rubin Observatoire am Chile implementéiert, wou en den Dataset vun der Ariichtung benotzt fir no Asteroiden ze sichen an ze iwwerwaachen. Dësen Observatoire, virdru bekannt als de Large Synoptic Survey Telescope, erwaart am Joer 2025 voll operationell ze sinn, zielt d'Geheimnisser vun der donkeler Matière an d'Aarbecht vun eiser Mëllechstroossgalaxis ze werfen. D'Benotzung vun Algorithmen wéi HelioLinc3D gëtt erwaart fir d'Detektioun vu potenziell geféierlechen Asteroiden ze verbesseren, fir d'Mënschheet hir Efforte fir eise Planéit ze schützen.

FAQ

1. Ass den Asteroid 2023 UV6 eng Gefor fir d'Äerd?

Den Asteroid 2023 UV6 stellt keng potenziell Gefor fir eise Planéit duerch seng relativ kleng Gréisst duer a gouf net als potenziell geféierlechen Asteroid klasséiert.

2. Wéi grouss ass den Asteroid 2023 UV6?

Den Asteroid 2023 UV6 huet eng Breet vu ronn 59 Fouss, wat a Gréisst ähnlech ass wéi den Chelyabinsk Asteroid, deen 2013 a Russland Schued verursaacht huet.

3. Wéi dacks kënnt den Asteroid 2023 UV6 op d'Äerd?

Den Asteroid 2023 UV6 hat de 14. Mäerz 2010 seng éischt no Approche, a passéiert de Planéit op enger Distanz vu 24 Millioune Kilometer. Nom Pass vun haut ass den nächsten Enk-Approche den 18. Abrëll d'nächst Joer op enger Distanz vu 40 Millioune Kilometer.

4. Wat ass de Vera C. Rubin Observatoire?

De Vera C. Rubin Observatoire , fréier als Large Synoptic Survey Telescope bekannt , ass en Ëmfroteleskop am Chile . Et zielt däischter Matière ze studéieren an Geheimnisser vun der Mëllechstrooss Galaxis z'entdecken. Den Observatoire wäert Algorithmen wéi HelioLinc3D benotzen fir d'Entdeckung vu potenziell geféierlechen Asteroiden och ze verbesseren.