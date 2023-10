Chandrayaan-4: Den nächste Schrëtt an der Moundfuerschung fir ISRO

Indien a Japan kollaboréieren un engem ambitiéise Moundfuerschungsprojet mam Numm Chandrayaan-4 Missioun, och bekannt als de Lunar Polar Exploration (LUPEX) Projet. Dëse gemeinsame Effort tëscht der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) an der Indian Space Research Organisation (ISRO) zielt fir de Moundsüdpol ze entdecken.

D'Chandrayaan-4 Missioun ass geplangt am Joer 2026 ze starten. ISRO wäert verantwortlech sinn fir de Moundlander ze bauen, deen als entscheedend Interface tëscht dem Rover an der Mounduewerfläch déngt. JAXA, op der anerer Säit, wäert de Start vun der Missioun iwwerwaachen an de Moundrover selwer ubidden. De Rover gëtt mat fortgeschratt wëssenschaftlechen Instrumenter ausgestatt fir seng Exploratiounsaufgaben auszeféieren.

D'Erfuerschung vum Moundsüdpol ass vu groussen Interessi fir Wëssenschaftler a Fuerscher, well et gëtt ugeholl datt et wäertvoll Ressourcen wéi Waasseräis enthält. Duerch dës Regioun ze studéieren, hoffen d'Wëssenschaftler e méi déif Verständnis vun der geologescher Geschicht vum Mound a Potenzial fir zukünfteg mënschlech Exploratioun ze kréien.

D'Chandrayaan-4 Missioun baut op den Erfolleg vu fréiere Moundmissioune vu béid Indien a Japan. Indien d'Chandrayaan-1 Missioun ass am Joer 2008 gestart an huet bedeitend Entdeckungen gemaach, dorënner d'Detektioun vu Waassermoleküle um Mound. Déi japanesch Selene-Missioun, déi 2007 gestart gouf, huet och wäertvoll Abléck an d'Uewerfläch vum Mound geliwwert.

D'Zesummenaarbecht tëscht ISRO an JAXA erlaabt d'Deelen vun Expertise, Ressourcen a wëssenschaftlechen Donnéeën, wat d'Chandrayaan-4 Missioun nach méi beaflosst mécht. Et illustréiert déi international Zesummenaarbecht an Zesummenaarbecht déi néideg ass fir d'Erfuerschung vum Weltraum ze förderen an eist Wëssen iwwer den Universum auszebauen.

Wéi mir op de Start vun der Chandrayaan-4 Missioun am Joer 2026 freeën, kënne mir spannend nei Entdeckungen an Abléck an de Moundsüdpol erwaarden. Dëse gemeinsame Effort tëscht Indien a Japan representéiert e bedeitende Meilesteen an der Moundfuerschung a mécht de Wee fir zukünfteg Beméiungen an der Weltraumfuerschung.

Definitiounen:

- Chandrayaan-4 Missioun: De Lunar Polar Exploration (LUPEX) Projet, eng gemeinsam Moundfuerschungsinitiativ tëscht ISRO a JAXA.

– ISRO: Déi indesch Weltraumfuerschungsorganisatioun.

- JAXA: D'Japan Aerospace Exploration Agency.

Quellen:

- Pexels (Bildquell)

- ANI (Quell fir Informatioun iwwer d'Chandrayaan-4 Missioun)