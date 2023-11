Nei Moundmissioun: ISRO a JAXA Team Up fir de Südpol vum Mound ze entdecken

Wéi d'Weltraumfuerschung weider eis Fantasi begeeschtert, hunn d'Indian Space Research Organisation (ISRO) an d'Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) hir Partnerschaft fir eng zukünfteg Moundmissioun mam Numm Chandrayaan-4 ugekënnegt, och bekannt als LUPEX Missioun. Dëse gemeinsame Effort zielt fir de Südpol vum Mound ze entdecken, speziell op d'Ermëttlung vun der Präsenz vu Waasserressourcen ze fokusséieren.

Verschidde Studien an Theorien hu virdru virgeschloen datt d'Polarregioun vum Mound Waasser kann enthalen. Fir dës Spekulatiounen ze validéieren, wäerten ISRO an JAXA op in-situ Observatioune kollaboréieren fir tatsächlech Daten iwwer d'Quantitéit an d'Qualitéit vun de Waasserressourcen ze sammelen. D'Haaptziel vun der Missioun ass Grondwahrheetsdaten iwwer déi erwaart Gebidder ze kréien, wou Waasser erwaart gëtt ze existéieren, baséiert op vergaangen Observatiounsdaten.

JAXA huet hiert Zil ausgedréckt d'Qualitéit vum Waasser a punkto Verdeelung, Bedéngungen a Form ze evaluéieren. Duerch dës entscheedend Informatioun ze sammelen, hoffen d'Wëssenschaftler e méi déif Verständnis vum Moundwaasserzyklus a seng potenziell Implikatioune fir zukünfteg mënschlech Missiounen op de Mound ze kréien.

D'Chandrayaan-4 Missioun representéiert e bedeitende Meilesteen an Zesummenaarbecht tëscht den indeschen a japanesche Raumfaartagenturen. Andeems se hir Expertise a Ressourcen zesummebréngen, baue ISRO a JAXA de Wee fir banbrytende Entdeckungen a Fortschrëtter an der Moundfuerschung.

