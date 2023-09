Dem ISRO seng Versuche fir d'Kommunikatioun mam Vikram Lander a Pragyan Rover opzebauen net erfollegräich

D'Indian Space Research Organisation (ISRO) huet Erausfuerderunge konfrontéiert fir d'Kommunikatioun mam Vikram Lander a Pragyan Rover vun der Chandrayaan-3 Missioun opzebauen. Dës Moundfuerscher sinn den 23. August no enger 40 Deeg Rees duerch de Weltraum an der onerkannter Moundlandung am südleche Polarregioun gelant.

Trotz multiple Versich huet ISRO keng Signaler vum Lander a Rover kritt. D'Ausrüstung gouf den 2. September an de Schlofmodus gesat nodeems se hir initial Aufgaben ofgeschloss hunn. De Rover hat erfollegräich iwwer 100 Meter op der Mounduewerfläch exploréiert, a bestätegt d'Präsenz vu verschiddenen Elementer wéi Schwefel, Eisen a Sauerstoff. Wéi och ëmmer, zënterhier konnt ISRO de System net erëmbeliewen.

D'ISRO wäert weiderhin hir Efforten fir Kontakt mat der Lander a Rover ze etabléieren bis den nächste Moundënnergang am September 30. D'Agence bleift hoffentlech datt de Sonnenopgang op Shivshakti Point, wou d'Ausrüstung läit, se erëm an d'Liewen bréngen. Wéi och ëmmer, et gëtt Onsécherheet iwwer wéini de Kontakt mat den Instrumenter etabléiert gëtt.

D'Chancen fir eng Erhuelung waren ëmmer schlank wéinst dem haarde Moundëmfeld während der laanger Nuecht. Laut Nilesh M Desai, Direkter vum Space Applications Center, wann d'Elektronik déi kal Temperatur iwwerlieft, ass et eng 50-50 Prozent Chance fir Erhuelung. Wann net, huet d'Missioun schonn hir Ziler erreecht.

D'Chandrayaan-3 Missioun huet scho Geschicht gemaach well et déi éischt erfollegräich mëll Landung vun Indien op der Moundlandung Südpolarregioun markéiert. Trotz der aktueller Rou vum Lander a Rover huet d'Missioun bedeitend Schrëtt an der Moundfuerschung gemaach. D'ISRO setzt seng Efforten weider fir d'Kommunikatioun ze restauréieren, an d'Welt waart op déi erfollegräich Erhuelung vun dëse Moundambassadeuren.

Quellen:

- IndiaToday.in