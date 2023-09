Indesch Weltraumfuerschungsorganisatioun waart op Sonnenopgang fir Kommunikatioun mam Chandrayaan-3

Déi indesch Weltraumfuerschungsorganisatioun (Isro) erwaart gäeren de Sonnenopgang iwwer de Moundsüdpol, well et hinnen erlaabt Kommunikatioun mam Vikram Lander a Pragyan Rover vun hirer Chandrayaan-3 Missioun z'etabléieren. De Moundduo war an de leschten 15 Deeg am Schlofmodus wéinst der Moundnuecht, awer mat der Arrivée vum Sonneliicht um Shiv Shakti Punkt, ginn hir operationell Bedéngungen erwaart ze verbesseren.

D'Isro Beamten hunn uginn datt si hoffnungsvoll sinn d'Kommunikatioun mam Lander a Rover erëm opzebauen, elo datt de Sonnenopgang op der Landungsplaz geschitt ass. Dëst ass en entscheedende Moment fir d'Missioun, well d'Hëtzt, déi d'Sonn zur Verfügung stellt, néideg ass fir souwuel de Lander wéi och de Rover ze funktionéieren.

D'Chandrayaan-3 Missioun ass de 14. Juli 2023 gestart an huet scho bedeitend Meilesteen erreecht. Et huet Indien dat véiert Land gemaach fir erfollegräich um Mound ze landen an dat éischt dat no beim Moundsüdpol gemaach huet. D'Haaptziel vun der Missioun ass dës wëssenschaftlech faszinéierend Regioun z'entdecken, déi ugeholl gëtt substantiell Quantitéiten u gefruerene Waasser ze enthalen.

De Vikram Lander a Pragyan Rover hunn zanter hirer Landung den 23. August verschidden Experimenter gemaach. Si hunn Elektronendichten an der Ionosphär vum Mound gemooss an Temperaturmessungen vun der Mounduewerfläch gemaach. De Rover huet souguer dat éischt Bild vum Lander op der Mounduewerfläch erfaasst.

Wéi och ëmmer, d'Moundnuecht huet d'Operatiounen gestoppt well d'Batterien vun de Gefierer, déi Solarenergie sinn, net staark genuch waren fir hir Systemer ouni Sonneliicht ze lafen. Den Isro ass hoffnungsvoll datt mam Ufank vum Sonnenopgank d'Missioun seng banebriechend Exploratioun kéint erëmfannen wann d'Elektronik déi frigid Nuecht iwwerlieft huet.

Wann d'Isro d'Kommunikatioun mat Vikram a Pragyan erfollegräich erëm opbaut, wäert et eng bemierkenswäert Leeschtung sinn, déi hir Widderstandsfäegkeet an technologesch Fäegkeeten am Beräich vun der Weltraumfuerschung weisen. De Sonnenopgang um Shiv Shakti Punkt huet de Potenzial fir den Ufank vun engem neie Kapitel an der Moundfuerschung ze markéieren.

Quellen:

Indien Heute