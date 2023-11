Wëssenschaftler déi d'Chandrayaan-3 Missioun studéieren hunn eng interessant Entdeckung iwwer den Ejecta Halo Phänomen gemaach. D'Chandrayaan-2 Orbiter Héichopléisende Panchromatesch Bildkamera (OHRC) huet d'Landungsplaz vum Vikram Lander brillant ageholl, a weist d'Bildung vun engem massiven ringähnlechen Krater, deen adequat den "ejecta Halo" genannt gouf. Dës banebriechend Offenbarung kënnt aus enger Studie publizéiert am Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

D'Chandrayaan-3 Missioun ass den 23. August 2023 op de Moundsüdpol erfollegräich beréiert, an dat designéierte Landungsgebitt gouf duerno als Shiv Shakti Point gedeeft fir dem Indien säi bedeitende Moundbesicht ze gedenken. Déi rezent Etude werft neit Liicht op d'Zesummesetzung an d'Charakteristike vum Moundbuedem, a mécht e méi kloer Bild vun der faszinéierender Moundlandschaft.

Duerch déi héichopléisend panchromatesch Bildmaterial vum OHRC konnten d'Wëssenschaftler detailléiert Biller vum Ejecta Halo erfaassen, e Phänomen deen optrieden wann d'Materialien kräfteg beim Impakt ausgestouss ginn. Dës visuell opfälleg Entdeckung verstäerkt d'technologesch Fäegkeet a Präzisioun vum Chandrayaan-2 Orbiter, dee weider Mystèren iwwer de Mound entdecken.

FAQ:

Q: Wat ass en Ejecta Halo?

A: En Ejecta Halo bezitt sech op de ringähnleche Krater, deen op der Landungsplaz formt wéinst der kräfteger Ausstouss vu Materialien beim Impakt.

Q: Wéi eng Technologie huet den Ejecta Halo an der Chandrayaan-3 Missioun ageholl?

A: D'Chandrayaan-2 Orbiter Héichopléisende Panchromatesch Bildkamera (OHRC) huet den Ejecta Halo Phänomen ageholl.

Q: Wéini ass d'Chandrayaan-3 Missioun um Moundsüdpol gelant?

A: D'Chandrayaan-3 Missioun ass den 23. August 2023 gelant.

Q: Wat ass d'Bedeitung vum Shiv Shakti Point?

A: De Shiv Shakti Point ass den designéierte Numm fir d'Landungsgebitt vun der Chandrayaan-3 Missioun, gewielt fir dem Indien säi Besuch um Mound ze gedenken.