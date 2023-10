Wéi Indien seng beandrockend Streck vun erfollegräiche Weltraummissiounen weiderféiert, hunn d'Indesch Weltraumfuerschungsorganisatioun (Isro) an d'japanesch Aerospace Exploration Agency (JAXA) hir Opmierksamkeet op déi nächst grouss Moundfuerschung gedréint. Baut op d'Leeschtunge vum Chandrayaan-3, déi zukünfteg Lunar Polar Exploration Mission (Lupex), och bekannt als Chandrayaan-4, ass prett fir mat engem frësche Set vun Ziler, enger verlängerter Dauer a verstäerkter wëssenschaftlecher Instrumenter ze starten.

D'Haaptziel vun der Chandrayaan-4 Missioun ass de Moundsüdpol ze entdecken an d'Präsenz an d'Qualitéit vum Waasser an där Regioun z'ënnersichen. Am Géigesaz zu sengem Virgänger, Chandrayaan-3, deen en Orbiter gefeelt huet an d'SHAPE Notzlaascht gedroen huet fir d'Spektro-polarimetresch Ënnerschrëften vun der Äerd ze studéieren, wäert de Chandrayaan-4 e schwéiere Rover hunn, deen d'Mounduewerfläch duerchkreest. Dës Missioun zielt d'Quantitéit u Waasser ze bestëmmen déi lokal aus dem Mound ka kommen, wat potenziell nohalteg mënschlech Aktivitéiten an Zukunft erméiglecht.

Notamment duerstellt de Lupex Projet eng global Zesummenaarbecht. Wärend den Isro d'Chandrayaan-3 Missioun onofhängeg gefouert huet, huet dës Kéier seng Kooperatioun ausgebaut. De japanesche JAXA dréit de Mound-Rover an de Starter bäi, während den Isro fir de Lander verantwortlech ass. Zousätzlech gëtt de Rover mat Observatiounsinstrumenter vun der Nasa an der European Space Agency (ESA) ausgestatt. Dës Zesummenaarbecht probéiert vital Daten iwwer d'Disponibilitéit vu Waasser, Sauerstoff an aner wesentlech Ressourcen ze sammelen, déi néideg sinn fir d'Logistik vun zukünfteg Moundmissiounen ze berechnen.

D'Chandrayaan-4 Missioun entsprécht dem wuessende weltwäiten Interessi un der Moundfuerschung an der potenzieller Existenz vu Waasser an de Moundpolareregiounen. Waasser, wann et an dëse Beräicher fonnt gëtt, kéint als wäertvoll Energiequell fir zukünfteg mënschlech Beméiungen um Mound déngen. De Projet ass geplangt fir am Joer 2025 ze starten, mam Team dat zielt fir an der Südpolareregioun vum Mound ze landen, wat gegleeft gëtt en héich Potenzial fir Waasser ze hunn. Trotzdem stellt d'Identifikatioun vun engem passenden Landungsplaz mat adäquate Beliichtung a Kommunikatiounsbedéngungen eng bedeitend Erausfuerderung.

Mat diverser internationaler Zesummenaarbecht an engem staarke Fokus op d'Entdeckung vun de Mystère vun de Moundpolare Regiounen, hält d'Chandrayaan-4 Missioun e grousst Versprieche fir eist Verständnis vum Mound ze förderen an de Wee fir zukünfteg Moundfuerschung ze bannen.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Wat ass d'Chandrayaan-4 Missioun?

D'Chandrayaan-4 Missioun, och bekannt als Lupex, ass en zukünftege Moundfuerschungsprojet gefouert vun der Indian Space Research Organization (Isro) an Zesummenaarbecht mat der Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA). Säin Haaptzil ass d'Präsenz an d'Quantitéit vum Waasser an der Moundsüdpolregioun z'ënnersichen.

Wéi ënnerscheet Chandrayaan-4 vum Chandrayaan-3?

Chandrayaan-4 representéiert e wesentleche Fortschrëtt vum Chandrayaan-3. Am Géigesaz zu sengem Virgänger wäert de Chandrayaan-4 en Orbiter an e schwéiere Rover enthalen fir d'Mounduewerfläch duerchzegoen. De Fokus vun der Missioun ass haaptsächlech fir ze bestëmmen wéi vill Waasser zukünfteg Kolonisten eventuell vun der Äerd musse bréngen a wéi vill lokal aus dem Mound ka kommen.

Wat ass d'Bedeitung vum Waasser um Mound?

D'Präsenz vu Waasser um Mound hält enorm Wichtegkeet fir zukünfteg mënschlech Aktivitéiten am Weltraum. Wa Waasser an de Polareregiounen vum Mound identifizéiert ka ginn, kann et potenziell als vital Ressource déngen fir d'Liewen z'erhalen, Drénkwaasser ze liwweren, a souguer als Energiequell ze handelen.

Wéi eng Organisatiounen sinn am Lupex-Projet involvéiert?

De Lupex-Projet ass eng Zesummenaarbecht tëscht Isro, JAXA, Nasa an der European Space Agency (ESA). Isro a JAXA si verantwortlech fir de Lander a Moundrover, während d'Nasa an d'ESA Observatiounsinstrumenter bäidroen fir d'wëssenschaftlech Fäegkeeten vun der Missioun ze verbesseren.

Wéini ass d'Chandrayaan-4 Missioun agestallt fir ze starten?

D'Chandrayaan-4 Missioun ass am Moment geplangt fir de Start am Joer 2025. D'Team plangt an der Südpolareregioun vum Mound ze landen, wou d'Potenzial fir d'Präsenz vu Waasser héich ass. Wéi och ëmmer, eng ideal Landungsplaz mat optimale Beliichtungs- a Kommunikatiounsbedéngungen ze fannen stellt eng grouss Erausfuerderung.