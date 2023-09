Nei Abléck an d'Zesummesetzung vum Mound: Chandrayaan-3 Entdeckt erhéicht Schwefelkonzentratioun

Indien's Chandrayaan-3 Lander ass no bei de Südpol vum Mound beréiert, a bitt spannend nei Daten an Abléck an d'Mounduewerfläch. Dem Lander säi Rover, Pragyan, huet d'Präsenz vu Schwefel am Moundbuedem festgestallt, wat onerwaart war, well Schwefel typesch a gerénge Konzentratioune a Moundfielsen a Buedem fonnt gëtt.

D'Entdeckung vun enger erhiewter Schwefelkonzentratioun bréngt interessant Méiglechkeeten fir zukünfteg Moundfuerschung. Schwefel kéint eng wäertvoll Ressource fir Astronauten sinn, well et e Mëttel gëtt fir vum Land ze liewen. Zum Beispill kéint Schwefelbaséiert Beton fir de Bau benotzt ginn, mam Virdeel datt se bannent Stonnen härten a méi verschleißbeständeg sinn. Schwefel kéint och fir d'Entwécklung vu Solarzellen, Batterien an Dünger benotzt ginn.

D'Miessung vum Schwefel bitt och Abléck an de geologesche System vum Mound. D'Zesummesetzung vun Héichlandbuedem op de Moundpole kéint grondsätzlech anescht sinn wéi déi an den equatoriale Regiounen wéinst variéierenden Ëmweltbedéngungen. Zousätzlech suggeréiert d'Präsenz vu Schwefel an de polare Regiounen d'Existenz vun enger extrem dënnter Moundatmosphär an eenzegaartegen Uewerflächentemperaturbedéngungen, déi et erlaben Schwefel a fester Form ze sammelen.

While the initial results are promising, further analysis and calibration of the data are necessary to confirm the exact amount of sulfur present. The Indian Space Research Organization is currently processing the data, and scientists are eagerly awaiting further measurements from Pragyan.

This landmark mission by Chandrayaan-3 not only enhances our understanding of the Moon’s composition but also enables us to ask new questions about its formation and evolution. The exploration of the lunar south pole region, which has not been studied from the surface before, opens up new avenues of scientific research.

