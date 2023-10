Nei Beweis Erausfuerderungen traditionell Hunter-Sammler Geschlecht Rollen

Rezent Fuerschung duerchgefouert vum Anthropologie Professer Sarah Lacy vun der University of Delaware fuerdert de laangjärege Glawe eraus datt Männer Jeeër waren a Frae Sammler a prehistoreschen Zäiten waren. D'Lacy an hir Kollegin Cara Ocobock vun der University of Notre Dame hunn archäologesch Beweiser a Literatur aus der Paleolithescher Ära iwwerpréift a fonnt wéineg Ënnerstëtzung fir d'Notioun datt Rollen speziell un all Geschlecht zougewisen goufen. Si hunn och entdeckt datt Frae kierperlech fäeg waren ze jagen an datt et Beispiller vu Gläichheet fir béid Geschlechter an antike Tools, Diät, Konscht, Kierfechter an Anatomie waren.

Dem Lacy an dem Ocobock seng Fuerschung widdersprécht direkt der Theorie vum "Man the Hunter", déi fir d'éischt am Joer 1968 vun den Anthropologen Richard B. Lee an Irven DeVore populariséiert gouf. D'Theorie seet datt d'Juegd eng entscheedend Roll an der mënschlecher Evolutioun gespillt huet an datt all Jeeër männlech waren. Lacy attribuéiert déi breet Akzeptanz vun dëser Theorie u Geschlechtbias an hofft datt hir Erkenntnisser d'Default Approche fir zukünfteg Fuerschung ginn.

D'Fuerschungsteam huet och d'anatomesch a physiologesch Differenzen tëscht Männer a Fraen exploréiert fir ze bestëmmen ob dës Faktore Frae verhënnert hunn ze jagen. Si hunn erausfonnt datt während Männer e Virdeel an Aktivitéiten haten déi Geschwindegkeet a Kraaft erfuerderen, Fraen haten e Virdeel an Aktivitéiten déi Ausdauer erfuerderen. Béid Sätz vun Aktivitéiten waren essentiell fir d'Juegd an antiken Zäiten. D'Team huet och d'Roll vum Östrogen beliicht, wat méi prominent bei Fraen ass, fir dëse Virdeel ze ginn.

Dës nei Fuerschung fuerdert laang gehalene Iwwerzeegungen iwwer Geschlechtrollen a prehistoresche Gesellschaften a betount d'Noutwendegkeet fir weider Exploratioun vum Liewen vu fréie Mënschen, besonnesch Fraen. Lacy mengt datt d'Iddi vu Flexibilitéit a gemeinsamer Aarbecht a klenge Gemeinschaften d'Default-Annam sollt sinn wann Dir prehistoresch Gesellschaften studéiert.

