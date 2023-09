Physiker schmuel Sich no Magnéitescht Monopole mat grousse Hadron Collider Daten

Physiker hu laang d'Existenz vu magnetesche Monopole verdächtegt - Partikelen déi entweder en Nord- oder Südpol besëtzen ouni hire Kolleg. Wärend dës flüchteg Monopole nach net fonnt goufen, hunn nei Daten vum Large Hadron Collider (LHC) d'Fuerscher erlaabt de méiglechen Energieraum ze verklengeren, wou magnetesch Monopole kënne wunnen.

D'Konzept vu magnetesche Monopole gouf ursprénglech vum Physiker Paul Dirac proposéiert. Hien huet virgeschloen datt d'Präsenz vu magnetesche Monopole konsequent mat der Quantemechanik wier a verschidde onerklärte Chargen erkläre kéint. No der Theorie vum Dirac ass déi klengst méiglech magnetesch Ladung fir een eenzege Monopol 68.5 Mol d'Laascht op en Elektron, mat méi grouss Monopole Multiple vun deem.

An den 1970er huet d'Sich no magnetesche Monopole Dynamik gewonnen, well et e Schlësseltest fir Theorien gouf, déi d'allgemeng Relativitéitstheorie an d'Quantemechanik vereenegt hunn. Wärend Berichter iwwer d'Entdeckung vu magnetesche Monopole heiansdo opgetaucht sinn, sinn se dacks zréckgezunn oder Fäll vu falsche Berichterstattung.

D'ATLAS-Zesummenaarbecht um CERN, mat Daten vum LHC, huet zwee méiglech Mechanismen identifizéiert, duerch déi héich-Energiekollisiounen tëscht Protonen magnetesch Monopole mat Massen bis zu 4 TeV kreéieren. Béid Mechanismen involvéieren d'Verëffentlechung vu virtuelle Photonen vun de Protonen. An engem Szenario kreéiert e virtuelle Photon e magnetesche Monopol eleng, an am aneren interagéiere zwee Photonen fir e Monopol ze kreéieren. Entweder vun dësen Szenarie géifen déi gebrach elektresch-magnetesch Dual Symmetrie an de Maxwell's Equatioune restauréieren.

ATLAS sicht no Beweiser vu magnetesche Monopole andeems se no Ladelagerungen op hirem Detektor sicht. Well e Monopol eng Ladung vill méi grouss droe wéi déi vun engem Elektron, sollten seng Oflagerunge vun deenen vun aneren subatomesche Partikelen erausstoen.

Och wann ATLAS nach keng direkt Beweiser vu magnetesche Monopole fonnt huet, hunn hir Analyse vun LHC-Daten vun 2015-2018 hinnen erlaabt déi méiglech Massen an d'Produktiounsquote fir déi klengste Monopole mat engem Faktor vun dräi ze schmuel.

Och wann et wéi eng endlos Sich ka schéngen, gleeft d'Physikgemeinschaft un d'Wichtegkeet vu magnetesche Monopole ze fannen. Net nëmme géifen hir Entdeckung Theorien validéieren, déi hir Existenz viraussoen, awer d'Mass vun dëse Monopole kéinten och tëscht konkurrierende Theorien ënnerscheeden.

D'Fuerschungspabeier, déi dës Erkenntnisser diskutéiert, gouf dem Journal of High Energy Physics presentéiert an ass als Preprint op ArXiv.org verfügbar.

