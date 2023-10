Den NA64 Experiment entdeckt den Duerchbroch an der Sich no Dark Matter

D'NA64 Experiment um CERN mécht bedeitendst Schrëtt an der Sich no donkel Matière, besonnesch bannent thermesch donkel Matière Modeller mat Ënner-GeV Partikelen. An enger kierzlecher Verëffentlechung an APS Physical Review Letters huet d'Experiment eng banebriechend Entdeckung opgedeckt: d'Identifikatioun vun enger Interaktioun vermëttelt vum elusive donkelen Photon A0.

Däischter Matière, eng onsichtbar Entitéit, déi e wesentlechen Deel vun der Mass vum Universum ausmécht, bleift e mysteriéise Puzzel am Beräich vun der Wëssenschaft. Thermesch donkel Matière Modeller, besonnesch déi mat Sub-GeV Partikelen, sinn als zwéngend Kandidaten entstanen an der Sich fir dës Rätsel z'entdecken.

Laut dëse Modeller waren däischter Matière an déi gewéinlech Matière eemol am thermesche Gläichgewiicht, géigesäiteg neutraliséiert mat gläichwäertegen Tauxen. Wéi den Universum sech awer erweidert a ofgekillt huet, gouf dëst Gläichgewiicht gestéiert, an huet e Rescht vun der donkeler Matière Dicht hannerlooss. Fir dës Situatioun besser ze verstoen, ass eng nei Form vun Interaktioun gebraucht, déi donkel Matière a Standardmodellpartikel verbënnt.

Am Kär vun dëser Interaktioun läit den donkelen Photon A0, deen als Vermëttler tëscht der donkeler Matière χ an der normaler Matière déngt. D'Interaktioun ass ofhängeg vum kinetesche Mëschbegrëff (ϵ/2)F0μνFμν, wou Fμν a F0μν d'Stresstensore vun de Photonen an däischter Photonfelder representéieren, an ϵ d'Mëschstäerkt duerstellt.

Den donkelen Photon A0, assoziéiert mat der spontan gebrach UD(1) Jaugegrupp, huet eng donkel Kupplungsstäerkt eD. Dës Kupplung gëtt als Lint = -eDA0μJμD ausgedréckt, mat JD representéiert den Donkel Matière Stroum. Zousätzlech entsteet de Mëschbegrëff eng Interaktioun Lint = ϵeA0μJμem tëscht A0 an dem elektromagnetesche Stroum Jμem, wou e d'elektromagnetesch Kupplung duerstellt.

Dës komplizéiert Verbindungen ze verstoen ass entscheedend well se d'Fundament bilden fir d'Mystère vun der donkeler Matière a seng Interaktioun mam Standardmodell vun der Partikelphysik z'entdecken.

Fir d'Intricacies vun thermesche scalar a fermioneschen donkel Matière Modeller ze navigéieren, mussen d'Fuerscher de Parameterraum virsiichteg studéieren. Dëst beinhalt d'Erfuerschung vun der virausgesoter Existenz vu Sub-GeV χ-Partikelen, déi verschidde Forme kënne maachen: Skalar-, Majorana- oder Pseudo-Dirac-Partikelen, all gekoppelt mam donkelen Photon A0.

Bestëmmung vu Parameterwäerter déi den Annihilatiouns Querschnitt definéieren, d'Reliquie donkel Matière Dicht, an déi donkel Kupplungsstäerkt αD ass essentiell an dëser Exploratioun. Dës Parameter liwweren Abléck an d'Zesummespill tëscht dem donkelen Photon Vermëschung ϵ an der Kopplung αD, werfen Liicht op d'Natur vun der donkeler Matière.

Den NA64 Experiment um CERN ass un der Spëtzt vun der Sich no sub-GeV donkel Matière. Duerch Kollisiounen tëscht 100 GeV Elektronen an engem aktive Zil, zielt dëst Experiment d'Geheimnisser vun der sub-GeV donkeler Matière z'entdecken. Den experimentelle Setup enthält Scintillatorteller, e magnetesche Spektrometer, Kalorimeter a verschidde Detektoren entwéckelt fir Partikelen z'identifizéieren an ze charakteriséieren.

De magnetesche Spektrometer ass e Schlësselkomponent, deen eng präzis Rekonstruktioun vum Impuls vum erakommende Elektron mat enger impressionanter 1% Genauegkeet erlaabt. Kombinéiert mat Detektoren wéi Micromegas a Stréi-Röhre Kammern, bitt d'Experiment e verständlecht Verständnis vu Partikelinteraktiounen.

Wéi och ëmmer, d'Verfollegung vun der sub-GeV donkeler Matière kënnt mat Erausfuerderungen, besonnesch am Ëmgang mat Hannergrondsignaler déi gewënscht Entdeckungen verstoppen kënnen. Dës Hannergrondquellen enthalen Dimuonverloschter, falsch markéiert μ, π, K Zerfall, entkommend Neutralen, a Punchthrough vun neutralen Hadronen. D'Fuerscher benotzen innovativ Techniken fir dës Hannergrondsignaler ze reduzéieren, andeems Selektiounskriterien ënnerstëtzt vun Simulatiounen an Datenanalyse fir onerwënscht Signaler z'identifizéieren an ze refuséieren.

Statistesch Analyse spillt eng vital Roll an der Sich no donkeler Matière ze verstoen. Duerch fortgeschratt Techniken hunn d'Fuerscher iewescht Grenzen op der Vermëschungsstäerkt ϵ bestëmmt, wäertvoll Abléck an d'Liicht bréngen. D'Resultater vum NA64 Experiment hunn 90% Vertrauensniveau Ausgrenzungsgrenze fir ϵ etabléiert, déi komplizéiert Relatioun tëscht ϵ an der A0 Mass opzeweisen. Dës Resultater hunn d'Potenzial fir eist Verständnis vun der donkeler Matière nei ze gestalten, nei Weeër fir Exploratioun a Fuerschung opzemaachen.

D'Implikatioune vun den Erkenntnisser vum NA64 Experiment verlängeren iwwer de Laboratoire, a bidden Aschränkungen op thermesch donkel Matière Modeller. D'Parameterfliger fir niddereg-Mass donkel Matière Partikelen (y; mχ) an (αD; mχ) liwweren Abléck an d'Erausfuerderungen, déi verschidde donkel Matière Szenarie konfrontéieren a motivéieren weider Exploratioun.

Mat all Duerchbroch si mir méi no der Enigma vun der donkeler Matière z'entdecken an e méi déif Verständnis vum Universum ze kréien.

Source:

- Andreev, Yu.M. et al. (2023) 'Sich no Liicht Däischter Matière mat NA64 bei CERN', Physical Review Letters, 131(16). doi: 10.1103/physrevlett.131.161801.