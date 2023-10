Schwäizer a chilenesch Kënschtler ausgewielt fir Connect Chile Dual Residency

Arts um CERN an de Swiss Arts Council Pro Helvetia hunn d'Auswiel vun zwee Kënschtler ugekënnegt, Dominique Koch aus der Schwäiz an Marcela Moraga aus Chile, fir d'Connect Chile Dual Residency. Connect ass e Präis deen Kënschtler ënnerstëtzt, déi am Dialog tëscht Konscht a Wëssenschaft interesséiert sinn. De Programm huet Kënschtler invitéiert Iddie fir eng Residenz zu Genf, der Schwäiz an der Atacama Wüst am Norde vu Chile ze proposéieren.

CERN, bekannt fir seng Partikelbeschleuniger an Detektoren, an den Europäesche Südobservatoire (ESO) an den Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) am Chile, bekannt fir hir astronomesch Fuerschung, sinn zwee féierend wëssenschaftlech Fuerschungsanlagen. D'Connect Chile Residency zielt fir e sënnvollen Dialog tëscht der Konscht a Wëssenschaften duerch kulturellen Austausch ze förderen, déi komplementär wëssenschaftlech an technologesch Fuerschung ze weisen, déi an der Schwäiz a Chile gemaach gëtt.

Dominique Koch, vu Basel, Schwäiz, kreéiert Installatiounen déi verschidde Fuerschungsfelder fusionéieren, se vermëschen fir Hybrid Entanglements an intellektuell Begeeschterung ze kreéieren. D'Marcela Moraga, eng chilenesch Kënschtlerin, entdeckt d'Relatioun tëscht Natur a Kultur an hiren Zeechnungen, Textilien a Videoopféierungen, entwéckelt nei narrativen déi Mënschen an Net-Mënschen verbannen.

Wärend der Residenz wäerte Koch a Moraga sech an de wëssenschaftleche Site tauchen, a kréien en éischte Verständnis vun der Fuerschung déi do stattfënnt. Si wäerten zesumme mat Wëssenschaftler, Ingenieuren a Curatoren schaffen fir nei Forme vu artistesche Ausdrock ze fuerschen. D'Kënschtler wäerten hir Fuerschung an Erfahrungen a Konschtwierker transforméieren, an d'Bréck tëscht Konscht a Wëssenschaft iwwerbrécken.

Connect Chile markéiert déi fënneft Editioun vum Connect Programm, dee virdru Residenzen a Südafrika an Indien abegraff huet. De Programm déngt als Plattform fir Austausch an Zesummenaarbecht tëscht artisteschen a wëssenschaftleche Gemeinschaften op der ganzer Welt. De Selektiounscomité fir Connect Chile war aus Fachleit aus de Konscht- a Wëssenschaftsberäicher zesummegesat.

Dës duebel Residenz representéiert eng eenzegaarteg Geleeënheet fir Koch a Moraga fir sech an d'Räicher vun der Physikfuerschung ze verdéiwen, wärend se vun der beandrockend Ëmwelt vum CERN an dem ALMA-ESO Observatoire am Chile ëmgi sinn. De Programm zielt fir nei Kreatiounsprozesser an Inspiratioun duerch interdisziplinären an interkulturellen Austausch ze generéieren. Et bitt e Raum fir intensiv Fuerschung op der Kräizung vu Konscht, Wëssenschaft an Technologie.

