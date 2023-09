Keramik Téi Set Verglasung: Wéi et Afloss Tea's Catechin Inhalt

Téi ass zënter antik Zäiten fir seng medizinesch Eegeschaften an ënnerscheedleche Goût verbraucht ginn. Seng Popularitéit staamt aus der Präsenz vu Flavonoiden a Polyphenole, déi zu sengen antioxidant Eegeschaften a potenziell Gesondheetsvirdeeler bäidroen. Téi ze brauen involvéiert dës Verbindungen aus Téiblieder ze extrahieren, e Prozess dee vu verschiddene Faktoren beaflosst ka ginn, dorënner Waassertemperatur, Brauzäit, a souguer d'Materialien, déi an Téipräparatiounsschëffer benotzt ginn.

Eng rezent Etude vu Fuerscher vum Nagoya Institute of Technology (NITech) a Japan huet d'Roll vun der Verglasung op Keramik-Téi-Sets an der Retentioun vu Catechinflavonoiden beliicht. D'Studie, publizéiert a Wëssenschaftleche Berichter, iwwerpréift den Impakt vu véier verschiddene kommerziellen Glasuren, déi allgemeng a japanesche Téi-Sets benotzt ginn - Oribe, Namako, Irabo, an Toumei - op den Inhalt vu Catechine, de reichste Flavonoid am gréngen Téi.

Glasurbeschichtungen op Keramik Téisets besteet haaptsächlech aus Feldspatmineraler, wéi Silizium, Aluminium, Natrium a Kalziumoxiden, awer si enthalen och verschidde Metalloxidarten, déi hinnen eenzegaarteg Erscheinungen an Texturen ginn. Oribe Glasur, zum Beispill, enthält Kupfer (Cu) Oxiden, wat zu enger lieweg grénger Faarf resultéiert, während Namako Glasur Kobalt (Co) Oxide fir en donkelblo Erscheinung enthält.

D'Studie huet festgestallt datt d'Glasuren op Téi-Sets d'Quantitéit u Catechine am Téi wesentlech reduzéieren andeems se se oxidéieren, de Goût, den Aroma an d'Gesondheetsvirdeeler vum Téi änneren. D'Ausmooss vun dëser Faarf änneren an Reduktioun vun catechin Konzentratioun variéiert jee no der Zort vun Glasur benotzt. Den Oxidatiounsprozess vu Katechine formt brong Thearubigine a rout-orange Theaflavin a seng Oxidpigmenter.

D'Fuerscher hunn erkläert datt d'Metalloxidarten an de Glasurpuder als Katalysatoren handelen, fir d'Oxidatioun vu Katechinmolekülen ze förderen. Dësen Oxidatiounsprozess kann gréngen Téi, dee mat bestëmmte Keramik-Tee-Sets gebrouwen ass, a schwaarzen Téi transforméieren, dee reich an Thearubigins an Theaflavinen ass.

Dës Etude betount datt d'Wiel vu Glasurmaterialien, déi a Keramik-Teesets benotzt ginn, d'Konzentratioun vu beneficiellen Verbindungen, wéi Katechine, am Téi wesentlech beaflossen. Verstinn wéi d'Glasuren d'Degradatioun vu Katekinen beaflossen, gëtt wäertvoll Informatioun fir d'Entwécklung vu funktionnelle Materialien an huet Implikatioune fir regelméisseg Téi drénken a laangfristeg mënschlech Gesondheet.

Quell: Nagoya Institut fir Technologie