De Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50: E Portable a Convenient Solar Telescope

De Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 ass e Solarteleskop entworf fir alldeeglech a gelegentlech Benotzung. Et bitt bis zu 18x Vergréisserung, wat et ideal mécht fir Sonneflecken ze observéieren. Den Teleskop kënnt mat engem permanente Sonnefilter, deen d'Sécherheet vun den Observateuren garantéiert an d'Bedierfnes fir zousätzlech Accessoiren eliminéiert. Et ass speziell fir Reesen entworf, mat engem liichte Stativ an engem klenge Rucksak am Kit abegraff.

Den Teleskop huet eng 2 Zoll/50 mm Ouverture, eng 4 Zoll/360 mm Brennwäit an e Brennwäit vu f/7.2. Den net eraushuelbare Glas Solarfilter entsprécht de Sécherheetsnorm ISO 12312-2, blockéiert Infrarout, Ultraviolet a 99.99% vu sichtbarem Sonneliicht. Et stellt knusprech, blo-wäiss Biller vun der Solardisk mat minimalem Faarffrënnung.

De Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 enthält en 20mm Kellner Okular fir 18x Vergréisserung an e Stärediagonal fir bequem Gesiichtswinkelen. Et benotzt eng Basis manuell Alt-Azimut Mount mat engem Panning Handle Befestigung, awer de Stativ ass net ganz stabil a lëftege Konditiounen. Et ass recommandéiert e méi robuste Stativ ze benotzen fir eng stänneg Vue.

Am Allgemengen ass de Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 e praktescht a portable Sonneteleskop fir Sonnendäischtert-Chasers an déi interesséiert fir Sonneflecken ze observéieren. Säin alles-zu-eent Design an d'Liichtegkeet vum Setup maachen et eng passend Wiel fir Ufänger a Kanner.

Quellen: Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 Bewäertung

Bildkreditt: Jamie Carter