D'Potenzial vun den Ozeanen fir Kuelendioxid ze späicheren an de Klimawandel ze reduzéieren

D'Äerd Ozeanen decken e groussen Deel vu senger Uewerfläch, ongeféier 70%, an hunn d'Fäegkeet Kuelendioxid ze späicheren, en Treibhausgas deen zum Klimawandel bäidréit. Dës Kapazitéit vun den Ozeanen fir Kuelendioxid z'erhalen an ze halen gëtt extensiv vu Wëssenschaftler studéiert an engem Effort d'Dynamik an d'Potenzial vun der Kuelestoffsequestratioun ze verstoen.

D'US Geological Survey (USGS) a seng Partner maachen Fuerschung fir verschidden Aspekter vun der Kuelestofflagerung an den Ozeanen z'ënnersichen. Dës Studien zielen fir ze bestëmmen wéi Kuelestoff an d'Ozeanen erakënnt, d'Quantitéit u Kuelestoff déi momentan sequesteréiert ass, d'Potenzial fir erhéicht Erfaassung an d'Dauer vu Kuelestoffbehälter. Zousätzlech ënnersichen d'Wëssenschaftler d'Roll vu bestëmmte Mineralstoffer fir de Lagerungsprozess ze verbesseren an d'Ozeansäure ze reduzéieren.

Ee Fokusberäich fir d'USGS ass de Kuelestoff, deen aus Gezäitewaasser an d'Ozeanen transportéiert gëtt. Gezäitewaasser déngen als Link tëscht Land a Mier, a Planzen an dëse Beräicher absorbéieren Kuelendioxid aus der Atmosphär. E puer vun dësem Kuelestoff gëtt an de Wuerzelen a Buedem vun de Planzen gespäichert, während en Deel op Mierwaasser transferéiert gëtt. De reschtleche Kuelestoff gëtt als Kuelendioxid zréck an d'Atmosphär entlooss. Dës Kuelestoffbewegung ze studéieren liwwert wäertvoll Abléck fir d'Ozeanverzaurung ze reduzéieren.

En aneren USGS-gefouerten Projet ënnersicht d'Potenzial fir d'Mineral Olivin un d'Küstlinnen ze addéieren fir Kuelestofflagerung an den Ozeanen ze erhéijen. Olivin ass bekannt fir natierlech Kuelendioxid ze absorbéieren a kann a Küstregiounen a Form vu hellgrénge Sand agefouert ginn. D'Fuerscher ënnersichen wéi d'Olivin d'Chemie vum Mierwaasser verännert an ob et effektiv Kuelendioxid aus Nassland erfaasst an behält.

Dës wëssenschaftlech Bestriewen spillen eng entscheedend Roll bei der Informatioun vun der Entscheedung fir Regierungen, Organisatiounen a privaten Entitéiten, déi am Landmanagement a Küsterestauratioun involvéiert sinn. D'Verstoe vu Kuelestofflagerungsfäegkeeten an den Ozeanen hëlleft bei der Planung vun der Infrastruktur, dem Mieresspigelerhéijung an der Erosioun unzegoen, a Strategien ze bewäerten fir atmosphäresch Kuelestoff ze reduzéieren.

D'USGS benotzt verschidde Methoden fir Kuelestoffaustausch ze moossen, dorënner transparent Zylinderkammeren fir den Gasaustausch tëscht Ökosystemer an der Atmosphär ze iwwerwaachen. D'Sensortechnologie gëtt benotzt fir Waasserfloss tëscht Nassland an dem Ozean ze moossen an d'Waasserchemie ze analyséieren. Duerch d'Kombinatioun vun dëse Miessunge mat Satellitebiller, kënnen d'Wëssenschaftler d'Bewegung vu Kuelestoff a Fiichtlanden an d'Potenzial fir erhéicht Kuelestofflagerung an Ozeanen schätzen.

Zesummenaarbecht Partnerschaften si wesentlech fir dës Fuerschungsefforten. D'USGS schafft niewent Féderalen Agenturen, akademeschen Institutiounen an Industriepartner fir d'Wëssenbasis ze verbreeden an d'Innovatioun an der Kuelestoffsequestratioun ze féieren. Partner wéi d'National Oceanic and Atmospheric Association, den National Park Service, an d'Woods Hole Oceanographic Institution droen Expertise a Ressourcen bäi fir ëmfaassend Studien ze erliichteren.

Am Allgemengen, andeems se an d'Potenzial vun den Ozeanen verdauen fir Kuelendioxid ze späicheren, maachen d'Wëssenschaftler d'Dieren op fir effektiv Klimawandel-Mitigatiounsstrategien. D'Roll vun Nassland an Ozeanen am Kuelestoffzyklus ze verstoen dréit zu enger ëmfaassender Approche bäi fir duerch Mënsch verursaacht Kuelestoffemissiounen a Klimawandel unzegoen.

Definitiounen:

- Kuelestoffsequestratioun: De Prozess fir Kuelendioxid z'erfaassen an ze späicheren fir seng Verëffentlechung an d'Atmosphär ze reduzéieren.

– Ozeansäurung: Déi dauernd Ofsenkung vum pH vun den Ozeanen vun der Äerd, haaptsächlech duerch d'Absorptioun vu Kuelendioxid aus der Atmosphär verursaacht.

- Olivin: E Mineral dat natierlech Kuelendioxid absorbéiert a ka benotzt ginn fir Kuelestofflagerung an den Ozeanen ze verbesseren.

Quellen:

- US Geologesch Survey (USGS): https://www.usgs.gov/index.php/

- National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

- National Park Service

- Woods Hole Oceanographic Institutioun

- Vesta

- National Aeronautics and Space Administration (NASA)

- Universitéit vu Connecticut

- Smithsonian Environmental Research Center

- Kalifornien State University East Bay

- City College vun New York

– Silvestrum Climate Associates