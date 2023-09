Irland kéint eng erstaunlech Display vun den Nordliichter erliewen

Irish Stargazers kënnen d'Méiglechkeet hunn eng bemierkenswäert Display vun den Nordliichter am September 23. September Equinox kéint e spektakuläre Vitrine vun der Aurora borealis bréngen, besonnesch laanscht d'ländlech Küstelinn am Norde vun Irland. Et gëtt och eng Chance datt d'Luuchten an anere Beräicher siichtbar sinn, dorënner Mayo, Ashbourne, an Dublin, jee no Wiederkonditiounen. D'Nordliichter weisen blendend Téin vu gréng, rosa a rout, entstinn aus Partikelen, déi mat der Äerdatmosphär interagéieren.

Den David Moore, Redakter vum Magazin Astronomy Ireland, huet erkläert datt d'Equinox d'Wahrscheinlechkeet erhéicht fir d'Nordliichter ze gesinn wéinst der Neigung vun der Äerd op d'Sonn. Wärend eng roueg Sonn all Chancen eliminéiere kann fir de Phänomen ze gesinn, och eng bescheiden Explosioun op der Sonn während der Equinox kann e Display vun der Aurora ausléisen. De Moore huet virgeschloen datt déi, déi op der Nordküst vun Irland wunnen, eng besser Vue hätten, well se iwwer den Atlanteschen Ozean erauskucken ouni Stéierunge vu Stadliichter an der Distanz.

Wéi och ëmmer, de Moore huet virgewarnt fir ze hoffnungsvoll ze ginn fir de ganze Display ze beobachten, well et staark vun de Wiederkonditiounen ofhängeg ass. Dat onberechenbaren Wieder vun Irland entsteet dacks zu Wollekendeckelen, wat d'Vue kann behënneren. Trotzdeem sinn et mol kloer am Land, an déi lescht Wiederprevisioune vum 23. September weisen op eng Méiglechkeet vun engem kloren Himmel no enger Period vum Reen. Dëst bitt e puer Hoffnung fir Stargazers an Irland, déi gäeren op eng blendend Show an hirem Nuetshimmel erwaarden.

Quellen: Astronomy Ireland Magazine, Met Eireann