Fortgeschratt Imaging verroden Abléck an Kalifornien Long Valley Caldera

Wëssenschaftler vu Caltech hunn fortgeschratt Imaging Technike benotzt fir déi verstäerkte seismesch Aktivitéit an der Kalifornien Long Valley Caldera, engem dormanten Supervulkan, z'ënnersichen. An de leschte Joerzéngte huet dës Regioun an den ëstleche Sierra Nevada Bierger Äerdbiewen Schwarm a Buedeminflatioun erlieft, mam Buedem eropgeet ongeféier en halleft Zoll jäerlech während dësen Episoden.

Leed vum Professer Zhongwen Zhan, huet d'Fuerschungsteam héich detailléiert ënnerierdesch Biller vun der Long Valley Caldera produzéiert, déi bis zu 10 Kilometer an d'Äerdkrust penetréieren. Hir Erkenntnisser goufen am Journal Science Advances am Oktober publizéiert 18. D'Biller weisen datt d'Magmakammer vum Vulkan vun engem verstäerkten Deckel vu kristalliséierte Fiels bedeckt ass, geformt duerch d'Ofkillung an d'Verstäerkung vu flëssege Magma.

Fir dës ënnerierdesch Biller ze generéieren, hunn d'Wëssenschaftler eng Technik benotzt déi seismesch Wellen aus Äerdbiewen moossen. Si hunn Glasfaserkabel benotzt, ähnlech wéi déi fir Internetservicer benotzt, fir seismesch Miessunge mat enger Methode genannt verdeelt akustesch Sensing (DAS) ze maachen. Den 100 Kilometer Kabel, deen se fir d'Bildung vun der Long Valley Caldera benotzt hunn, war gläichwäerteg mat enger Streck vun 10,000 Eenkomponent Seismometer.

Iwwer eng Period vun 18 Méint huet d'Team méi wéi 2,000 seismesch Eventer opgeholl, déi meescht waren ze kleng fir vu Leit ze spieren. Dës Fuerschung markéiert déi éischte Kéier datt sou déif, héichopléisende Biller mat DAS produzéiert goufen. Virdrun Studien mat der lokaler Tomographie konzentréiert sech nëmmen op déi flächeg Ënnerflächëmfeld an Tiefe vu ronn 5 Kilometer, oder iwwerdeckt e méi grousst Gebitt mat méi niddereger Opléisung.

"Och wa mir net gleewen datt d'Regioun sech op eng aner supervulkanesch Ausbroch virbereet, kann de Ofkillungsprozess genuch Gas a Flëssegkeet fräiginn fir Äerdbiewen a kleng Ausbroch ze verursaachen", erkläert de Professer Zhan. Zum Beispill, am Mee 1980, huet d'Long Valley Caldera véier Äerdbiewen vun der Magnitude 6 erlieft.

Dem Team seng zukünfteg Pläng beinhalt d'Benotzung vun engem 200 Kilometer Kabel fir nach méi déif an d'Äerdkrust ze goen, an Tiefe vu ronn 15 bis 20 Kilometer z'erreechen. Dëst erlaabt eng weider Exploratioun vun der Magmakammer vun der Caldera, déi dacks als säin "schlëmmend Häerz" bezeechent gëtt. D'Benotzung vun DAS Technologie an dëser Etude beliicht säi Potenzial fir eist Verständnis vun der Krustdynamik och an anere Regiounen ze förderen.

