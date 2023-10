Bursting Aktivitéit vum Magnetar SGR J1830–0645 Observéiert mat AstroSat

By

Astronomen hunn d'Indien AstroSat Raumschëff benotzt fir e Magnetar mam Numm SGR J1830-0645 wärend senger rezenter Burstaktivitéit ze observéieren. D'Resultater vun der Observatiounskampagne bidden méi Abléck an d'Verhalen an d'Eegeschafte vun dësem Magnetar.

Magnetare sinn Neutronestären, déi onheemlech mächteg Magnéitfelder hunn, méi wéi e Quadrillion Mol méi staark wéi d'Äerdmagnetescht Feld. Dës Magnéitfelder verursaachen d'Emissioun vun héichenergieger elektromagnéitescher Stralung wéi se zerfallen. Magnetare si meeschtens jonk a weisen eng staark temporär Variabilitéit an hirer Magnetosphär.

Den SGR J1830-0645 gouf den 10. Oktober 2020 vun der NASA Swift Raumschëff entdeckt wéi et e mëllen, kuerze Gammastrahlenausbroch ausgestraalt huet. Et huet eng Spin Period vun ongeféier 10.41 Sekonnen an engem Spin-Down Alter vun 24,000 Joer. D'Dipolmagnéitfeld vum SGR J1830-0645 huet eng Stäerkt vu ronn 550 Billioun Gauss.

E Team vun Astronomen gefouert vum Rahul Sharma vum Raman Research Institute zu Bangalore, Indien, huet SGR J1830–0645 mam AstroSat Soft X-ray Telescope (SXT) a Large Area X-ray Proportional Counter (LAXPC) observéiert. Si hunn Timing a Spektralanalyse gemaach, kuerz Ënner-zweet Röntgenausbréch, 0.9-10 keV Pulsatiounen, Variatioun an Pulsprofile mat Energie, bedeitend Variatioun an der gepulster Fraktioun, an eng 6.4 keV Emissiounslinn.

D'Präsenz vun der Emissiounslinn suggeréiert datt et relativ killt Material no beim Neutronestär ka sinn, wat d'Fluoreszenz vum Eisen verursaacht. Am Ganzen hunn d'Astronomen 67 Burst observéiert, mat enger Duerchschnëttsdauer vun 33 Millisekonnen. Déi hellste Burst huet ongeféier 90 Millisekonnen gedauert.

Déi pulséiert Fraktioun vum SGR J1830-0645 huet eng bedeitend Evolutioun mat enger Erhéijung vun der Energie gewisen, erop bis ongeféier 5 keV an dann steil erof. Dëst Verhalen ënnerscheet sech vun deem wat an anere Magnetaren observéiert gëtt. D'Etude huet och festgestallt datt SGR J1830-0645 Spektraleigenschaften typesch fir déi meescht Magnetaren an der mëller Röntgenband huet, besteet aus zwee thermesche Komponenten an engem net-thermesche Kraaft-Gesetz Komponent.

Dës Fuerschung liwwert wäertvoll Abléck an d'Charakteristike vum Magnetar SGR J1830-0645 wärend senger platzend Aktivitéit. Duerch d'Studie vu Magnetare wéi dës kënnen d'Astronomen d'Mechanismen hannert hiren Emissiounen an d'Dynamik vun hire Magnéitfelder weider verstoen.

Quell: Rahul Sharma et al, AstroSat Observatioun vum Magnetar SGR J1830-0645 wärend sengem éischten detektéierten Röntgenausbroch, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04079