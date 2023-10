Space Station Coolant Leak stellt Froen iwwer russesch Hardware

By

E rezenten Tëschefall mat engem Kühlmittelleck aus engem Heizkierper verbonnen op der International Space Station (ISS) huet Bedenken iwwer d'Integritéit vun der russescher Hardware beliicht. Wärend engem Raumwanderung vun de russesche Kosmonauten Oleg Kononenko an Nikolai Chub, ass eng Bubble vu Kältemëttel aus engem Backup Heizkierper um russesche Nauka Labormodul gespaut. Och wann d'Kosmonauten net a direkter Gefor waren, kruten se d'Instruktioun aus Sécherheetsgrënn d'Géigend ze verloossen.

D'Kühlmëttel Leck ass déi lescht an enger Serie vun Tëschefäll mat russesch Hardware verbonnen un der ISS. Am Joer 2022 huet e Sojus-Raumschëff op d'Gare e Leck erlieft, deen duerch e Mikrometeoritstreik verursaacht gouf, laut russesche Beamten. Kuerz drop huet e russesche Progress Frachtschëff och ugefaange Kühlmittel ze lecken, erëm un engem externen Impakt zougeschriwwen. Elo, mam drëtten Tëschefall, ginn Froen iwwer d'Zouverlässegkeet vun der russescher Ausrüstung opgeworf.

Trotz dëse Bedenken hält d'NASA fest datt d'Operatiounen op der ISS weidergoe wéi gewinnt. Verspéiten Raumwanderungen goufen nei geplangt, an d'NASA Astronaute sinn nach ëmmer geplangt fir ausserhalb vun der Raumstatioun ze fueren. Den Tëschefall huet eng zousätzlech Untersuchung vun der Hardware gefrot, awer keng direkt Ännerunge fir Operatioune goufen gemaach.

De Leckheizkierper um Nauka-Modul gouf am Joer 2010 während enger Raumwanderung vu Roscosmos op d'ISS bäigefüügt. De Modul selwer ass bei der ISS am Juli 2021 ugeschloss, seng Fäegkeeten ausgebaut. De Backup Heizkierper Leck huet keng Stéierunge fir d'ISS Operatioune verursaacht, well den Haapt Heizkierper nach richteg funktionnéiert.

Wéi d'Ermëttlungen iwwer d'Kältemittellek weidergoen, iwwerpréiwen Ingenieuren Daten fir d'Ursaach vum Tëschefall ze bestëmmen. Et bleift ze gesinn wéi eng Schrëtt geholl gi fir déi ënnerierdesch Themen unzegoen an déi lafend Sécherheet vun der Raumstatioun a senger Crew ze garantéieren.

Oft gestallten Froen

Q: Wat huet de Kältemittellek op der International Space Station verursaacht?



A: Wärend engem Spacewalk ass eng Bubble vu Kältemëttel aus engem Backup Heizkierper um russesche Nauka Labormodul gelaf.

Q: Waren d'Kosmonauten an der direkter Gefor?



A: D'Kosmonaute waren net an der direkter Gefor, awer si goufen opgefuerdert d'Géigend fir hir Sécherheet ze verloossen.

Q: Ass dat scho geschitt?



A: Dëst ass den drëtten Tëschefall mat engem Kühlmëttel Leck aus russescher Hardware verbonnen un der ISS.

Q: Ass d'Kühlmëttel Leck beaflosst d'ISS Operatiounen?



A: De Leck huet d'ISS Operatiounen net gestéiert, well den Haapt Heizkierper nach richteg funktionnéiert.

Q: Wéi eng Schrëtt gi geholl fir de Problem unzegoen?



A: D'Ingenieuren iwwerpréiwen momentan Daten fir d'Ursaach vum Killmëttel Leck ze bestëmmen a potenziell Schrëtt fir zukünfteg Tëschefäll ze vermeiden.

Q: Ginn et direkt Ännerungen un der Raumstatioun Operatiounen?



A: D'NASA huet uginn datt d'Operatiounen op der ISS wéi gewinnt weidergoen, mat nei geplangte Raumwanderungen an Astronauten déi nach ëmmer ausserhalb vun der Gare fueren.