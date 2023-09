Den Neurale Wee vu Stress-induzéierten Schlofstéierungen an d'Roll vun der Hell-Light-Behandlung verstoen

Fuerscher vun der Jinan Universitéit a China hunn den neurale Wee entdeckt deen chronesche Stress mat Schlofstéierunge verbënnt. D'Studie, déi Mausmodeller involvéiert huet an an der PLOS Biology publizéiert gouf, huet déi entscheedend Roll vun der lateraler Habenula beliicht, eng Gehirregioun sensibel fir Liichtsignaler. Aktivatioun vun dëser Regioun beaflosst net-REM Schlofmuster.

D'Fuerscher hunn och festgestallt datt d'helle Liichtbehandlung verschidde Neuronen hemmt, d'Schlofabnormalitéite reduzéiert duerch Stress. Hell Liichtbehandlung ass bekannt fir de Schlof an deenen mat Schlofstéierungen ze verbesseren, awer seng Effekter op Stress-induzéiert Schlofstéierunge waren virdru onbekannt. Duerch d'Untersuchung vun der Funktioun vun der lateraler Habenula konnten d'Fuerscher feststellen, wéi d'helle Liichtbehandlung d'Auswierkunge vum Stress op de Schlof entgéintwierkt.

Et gouf hypothetiséiert datt d'lateral Habenula, déi Liichtsignale vun den Ae kritt an aner Schlofreguléierend Deeler vum Gehir beaflosse kann, eng bedeitend Roll an dësem Phänomen gespillt huet. Duerch eng Serie vu chemogeneteschen an optogeneteschen Studien huet d'Team dës Theorie bestätegt an den neurale Wee komplett charakteriséiert. D'Aktivatioun vun der lateraler Habenula huet zu méi héije wéi normalen Quantitéiten vum Net-REM Schlof gefouert, während d'Inhibitioun vun dëser Regioun déi ongewéinlech héich Quantitéiten vum Net-REM Schlof bei betount Mais verhënnert huet.

Ausserdeem hunn d'Fuerscher d'Verbindung tëscht der lateraler Habenula an dem rostromedialen tegmentalen Kär (RMT) als kritesch identifizéiert. Aktivéierung vun Neuronen, déi Signaler vun der Habenula op d'RMT schécken, hunn d'Effekter vum Stress op de Schlof mimicéiert, wärend dës Neuronen a betount Mais hemmt d'Effekter vun der hell-Liichtbehandlung simuléiert. Liichtempfindlech Neuronen am lateralen genikuléierten Kär (LGN) goufen fonnt fir d'Habenula-RMT Neuronen natiirlech ze hemmen, wat erkläert firwat d'helle Liichtbehandlung Stress-induzéiert Anomalie am Net-REM Schlof reduzéieren kann.

Den neurale Wee vu Stress-induzéierten Schlofstéierungen ze verstoen an d'Mechanismen hannert hell-Liichtbehandlung kann hëllefen bei der Entwécklung vun effektiven Liichtbehandlungen an pharmakologeschen Interventiounen, déi dëse Wee zielen. Coauthor Chaoran Ren sot datt "e Circuitmechanismus identifizéiert gouf, deen d'Effekter vun der helle Liichtbehandlung op Schlofstéierungen induzéiert duerch chronesche Stress bei Mais erkläert."

