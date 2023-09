En neien 150 Millioune Joer ale Avialan Theropod Dinosaurier mam Numm Fujianvenator prodigiosus gouf a China entdeckt, wat d'Fréi Evolutioun vu Villercher an de Spéit Jurassic terrestreschen Ökosystem beliicht. Avialans sinn eng Clade déi all modern Villercher enthält awer net Deinonychus oder Troodon.

Bis elo ass eist Verständnis vun der fréister Evolutioun vun Avialanen limitéiert wéinst engem Manktem u Fossilien aus der Jurassic Period, ofgesi vun der Mëtt-Spéit Jurassic Yanliao Biota am Nordoste vu China an den däitsche Solnhofen Kalksteen. Dës Entdeckungen spanen eng Spalt vun ongeféier 30 Millioune Joer tëscht dem Jurassic an den eelste bekannte Kräid Villercher. D'Jurassic Avialans sinn entscheedend fir den evolutiven Hierkonft vu Villercher z'entdecken an d'phylogenetesch Kontrovers ronderëm hir Hierkonft ze léisen.

Den neien Avialan Theropod, Fujianvenator prodigiosus, weist eng eenzegaarteg Kombinatioun vu Morphologien, déi mat anere Avialanen, Troodontiden, an Dromaeosauriden gedeelt ginn, wat d'Mosaik Evolutioun an der fréie Vugel Evolutioun suggeréiert. Wärend d'Forelimb Morphologie vum Fujianvenator mat dem typesche Vugel Gliedproportioun ausgeriicht ass, ass seng hindlimb Architektur däitlech ongewéinlech. Déi verlängert Ënnerbeen an aner Charakteristike weisen datt de Fujianvenator an engem sumpfähnlechen Ëmfeld als Héichgeschwindeg Leefer oder e laange Been Wader gelieft huet, wat eng virdru onbekannt ökologesch Nisch fir fréi Avialaner representéiert.

D'Fossilien vum Fujianvenator goufen an der Spéit Jurassic Zhenghe Fauna entdeckt, déi an der Fujian Provënz, China läit. D'Wirbeldéier fossil Versammlung, déi op dësem Site fonnt gëtt, enthält Teleosten, Testudinen a Choristoderes, déi wäertvoll Abléck an d'regional Fauna während der Spéit Jurassic-Fréi Kräid Period ubidden. D'Zhenghe Fauna bitt Beweiser fir terrestresch Fauna a bitt nei Méiglechkeeten fir de Spéit Jurassic Ökosystem ze studéieren.

D'Entdeckung vu Fujianvenator an der Zhenghe Fauna erweidert eist Wëssen vun der Avialan Evolutioun an der Diversitéit vum Spéit Jurassic terrestreschen Ökosystem. Weider Exploratioun vun der Géigend ass geplangt fir weider Abléck an dës faszinéierend Period an der Äerdgeschicht ze entdecken.

Source:

– Xu, L., Wang, M., Chen, R., Dong, L., Lin, M., Xu, X., Tang, J., You, H., Zhou, G., Wang, L. , He, W., Li, Y., Zhang, C., & Zhou, Z. (2023). En neien Avialan Theropod aus enger opkomende Jurassic terrestrescher Fauna. Natur, 10.1038 / s41586-023-06513-7.