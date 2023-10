Wëssenschaftler Entdeckt Beweegung vun Eisenatomen am zolitte banneschten Kär vun der Äerd

Wëssenschaftler hunn viru kuerzem eng banebriechend Entdeckung gemaach iwwer d'Bewegung vun Eisenatome am zolidden banneschten Kär vun der Äerd. Dës nei Entdeckung werft Liicht op déi komplizéiert Dynamik vum Kär vun eisem Planéit a liwwert Abléck an d'Magnéitfeld vun der Äerd.

Den Äerdkär ass an zwee Deeler opgedeelt: de flëssege baussenzege Kär an de festen banneschten Kär. De zolitte banneschten Kär, trotz sengem Numm, ass net komplett immobile. Et ass zënter enger Zäit bekannt datt et seismesch Aktivitéit am banneschten Kär gëtt, awer elo hunn d'Wëssenschaftler entdeckt datt eenzel Eisenatomer och Bewegung erliewen.

Dës Beweegung vun Eisenatomen am festen banneschten Kär huet wichteg Implikatioune fir eist Verständnis vum Äerdmagnéitfeld. D'Magnéitfeld gëtt duerch d'Bewegung vum geschmollte Eisen am baussenzege Kär generéiert, an d'Bewegung vun Eisenatomen am banneschten Kär kann d'Gesamtmagnéitescht Verhalen vum Planéit beaflossen.

Andeems se seismesch Wellen studéieren, déi duerch d'Äerd reesen, konnten d'Wëssenschaftler subtile Ännerungen an den Eegeschafte vum banneschten Kär observéieren. Dës Ännerungen weisen op d'Bewegung vun Eisenatomen, déi Beweiser fir d'Existenz vun dësem bis elo onbekannte Phänomen ubidden.

D'Bewegung vun Eisenatomen am festen banneschten Kär ze verstoen ass e wesentleche Schrëtt fir déi komplex Dynamik vum Äerdkär a vum Magnéitfeld ze verstoen. Dës Etude füügt eist Wëssen iwwer déi bannenzeg Aarbecht vun eisem Planéit un an huet d'Potenzial fir zu Fortschrëtter a Beräicher wéi Geophysik a Geomagnetismus bäizedroen.

