Fotograf iwwerwannt Cloud Cover fir selten Sonnendäischtert z'erfaassen

Déck Wollekendeckung bedroht d'Vue vun der annularer Sonnendäischtert gëschter an der Ostkootenay Regioun ze ruinéieren. Wéi och ëmmer, e plötzlechen Paus an de Wolleken huet de College of the Rockies Astronomy Lab Tech Rick Nowell erlaabt e puer Schëss vum seltenen Event z'erreechen. Nowell beschreift d'Ustrengung, déi néideg ass fir d'Eclips ze fotograféieren, ënner anerem déi néideg Ausrüstung ze fannen an den Teleskop fir den optimale Fokus unzepassen. Trotz den Erausfuerderunge konnt den Nowell déi bescht Foto vun der Sonnendäischtert erfaassen, souguer zwee Sonneflecken.

Déi partiell Sonnendäischtert huet um 9:11 Auer e Samschdeg, 14. Oktober ugefaang, mam Mound deen 67% vun der Sonn um Héichpunkt um 10:25 Auer Deckt.

Sonnendäischtert Fotografie kann e komplexen Effort sinn, erfuerdert spezialiséiert Ausrüstung a Wëssen. E puer vun de Begrëffer, déi vum Nowell ernimmt sinn, enthalen e Celestron-Teleskop, e Brennwäit, e visuellen Réck, e Crayford-Fokuser, an e Finderskop. Dëst sinn all Tools déi eng Roll spillen fir kloer a präzis Biller vun Himmelsevenementer wéi Sonnendäischtert opzehuelen.

Et ass derwäert ze bemierken datt eng Sonnendäischtert ouni adequat Augeschutz ze gesinn kann geféierlech sinn a potenziell permanent Aenschued verursaachen. Dofir ass et essentiell e Sonnefilter ze benotzen oder d'Däischtert indirekt mat Projektiounstechniken ze gesinn, wéi vum Nowell beschriwwen wéi hien de wäisse Filterkëschtdeckel als Projektiounsschirm benotzt huet.

