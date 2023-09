En neie Maze Escaper: Soft Roboter navigéieren komplex Plazen mat kierperlecher Intelligenz

By

Soft Roboter aus flëssege Kristallelastomer kënne komplexe Raum ouni Computer oder mënschlech Input navigéieren. Entwéckelt vun engem Team vun der North Carolina State University, vertrauen dës Roboteren op d'Konzept vu kierperlecher Intelligenz, dat heescht datt hir Verhalen diktéiert ginn duerch d'Materialien aus deem se gemaach gi sinn an hirem strukturellen Design. D'Roboteren, ähnlech wéi Stécker vu String, konnten d'Labyrinthen navigéieren a souguer ronderëm bewegt Hindernisser verhandelen.

D'Team huet viru kuerzem eng verbessert Versioun vum Roboter enthüllt, deen nach méi komplizéiert Szenarie handhabe kann. D'Robotere ginn aus dem selwechte flëssege Kristallelastomer gemaach wéi virdrun, awer de Schlësselunterscheed ass den asymmetreschen Design. Eng Hälschent vum Roboter ass e verdreift Bändchen, deen sech an eng riicht Linn ausdehne kann, während déi aner Halschent e méi enk Twist ass, deen och ëm sech selwer verdréit. Dës Asymmetrie schaaft verschidde Kräften op all Enn vum Roboter, wat et erlaabt ze dréinen ouni a Kontakt mat engem Objet ze kommen.

De Roboter, den "Labyrinth Escaper" vun den Auteuren genannt, ass fäeg Labyrinthen mat bewegende Maueren a Lücken méi kleng wéi seng Kierpergréisst ze navigéieren. D'Kapazitéit fir an Bogen ze beweegen erlaabt et de Wee fräi vu knappe Flecken ze wéckelen. D'Fuerscher gleewen datt dës Technologie potenziell Uwendungen am mëlle Roboter Design huet, besonnesch fir Uwendungen wou d'Roboteren Hëtztenergie aus hirer Ëmwelt ernte kënnen.

Dësen Duerchbroch an der mëller Robotik weist d'Kraaft vu kierperlecher Intelligenz a mécht Méiglechkeeten op fir innovativ Approchen am Roboter Design. D'Etude déi dës Entwécklung detailléiert gëtt am Journal Science Advances publizéiert.

Quellen:

- Journal: Science Advances

- North Carolina State University