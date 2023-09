Soft Roboter navigéiert komplex Ëmfeld mat kierperlecher Intelligenz

Zesummefaassung: Fuerscher hunn e "brainless" mëllen Roboter entwéckelt deen autonom duerch komplex Ëmfeld mat kierperlecher Intelligenz navigéiere kann. Am Géigesaz zu de fréiere Modeller, déi nëmmen op Hindernisser konnte dréinen, kann dëse Roboter eleng duerch säin asymmetreschen Design dréien. De Roboter ass aus Bandähnlechen flëssege Kristallelastomere gemaach a gëtt a Bewegung gesat wann se op enger Uewerfläch méi waarm ass wéi d'Atmosphär Loft. Wat méi waarm ass d'Uewerfläch, dest méi séier rullt se. Dës eenzegaarteg Bewegung erlaabt de Roboter a Bogen ze beweegen, dynamesch Labyrinthen duerchzegoen an ze vermeiden tëscht parallelen Objeten ze hänken.

Eng Team vu Fuerscher vun der North Carolina State University huet op hir viregt Aarbecht op mëll Roboter Navigatioun opgebaut fir en neie Roboter ze kreéieren deen nach méi komplex an dynamesch Ëmfeld navigéiere kann. De fréiere mëlle Roboter konnt einfach Labyrinthen navigéieren, awer konnt nëmmen dréinen wann en en Hindernis begéint huet, wat zu der Méiglechkeet féiert festzehalen.

Den neie "brainless" Roboter brauch keng Computer oder mënschlech Leedung, well en duerch kierperlech Intelligenz funktionnéiert. Et ass aus Bandähnlechen flëssege Kristallelastomeren gemaach, déi a Bewegung gesat ginn wann se op enger Uewerfläch méi waarm wéi d'Atmosphär gesat ginn. Den Deel vum Bändchen, deen d'Uewerfläch berührt, kontraktéiert, induzéieren eng Rollbewegung. Den asymmetreschen Design vum Roboter erlaabt et dréien ze maachen ouni a Kontakt mat engem Objet ze kommen. Et bewegt sech an Bogen, wat et et erméiglecht Labyrinthen ze navigéieren ouni ze hänken a sech tëscht parallele Hindernisser eraus ze wéckelen.

D'Fuerscher hunn d'Fäegkeet vum Roboter bewisen fir komplex Labyrinthen ze navigéieren, dorënner déi mat bewegt Maueren, a passen duerch schmuel Plazen. Si hunn de Roboter souwuel op enger Metalloberfläche wéi och am Sand getest. D'Entwécklung vun dësem Roboter ass e Schrëtt no vir am mëllen Roboter Design, besonnesch fir Uwendungen wou se Hëtztenergie aus hirer Ëmwelt ernte kënnen.

D'Etude, mam Titel "Physically Intelligent Autonomous Soft Robotic Maze Escaper", gëtt am Journal Science Advances publizéiert. D'Fuerschung gouf ënnerstëtzt vu Stipendien vun der National Science Foundation.

