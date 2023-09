Gehirzellkomponenten zréck op antike Mier

Eng rezent Studie, déi vun Experten am Centre for Genomic Regulation duerchgefouert gouf, huet entdeckt datt Gehirzellkomponenten a flaache Mier viru ronn 800 Millioune Joer präsent waren. Duerch d'Untersuchung vu Placozoen, kleng Marinedéieren, hunn d'Fuerscher Abléck an d'evolutiounsrees vun Neuronen kritt.

Placozoans, déi ongeféier d'Gréisst vun engem grousse Sandkorn sinn, wunnen a waarme, flaache Waasser an iwwerliewen andeems se Algen a Mikroben ernähren. Trotz dem Mangel un Organer oder ënnerscheede Kierperdeeler, Placozoans ginn als ee vun de fënnef primäre Déierlinnen ugesinn, nieft Ctenophoren, Schwämmen, Cnidarianen a Bilaterier.

Zentral fir d'Existenz vu Placozoen sinn peptidergesch Zellen, déi Peptiden verëffentlechen, déi hir Ernierung a Bewegungen dirigéieren. D'Studie huet molekulare a computational Analysen benotzt fir "Zellatlassen" ze kreéieren fir d'Evolutioun an d'Funktioun vun dësen Zellen ze verstoen. Et gouf fonnt datt dës peptidergesch Zellen als Virgänger fir modern Neuronen gedéngt hunn.

D'Fuerscher hunn en komplizéierten Netz vun "tëscht" Zelltypen entdeckt, déi d'Haaptnéng Zellarten an Placozoen verbannen. Ausserdeem hunn d'peptidergesch Zellen, ënnerscheet vun aneren Zellen, eng iwwerraschend Ähnlechkeet mat Neuronen gewisen, déi Millioune vu Joer méi spéit a méi fortgeschratt Organismen entstanen sinn. Dës eenzegaarteg Ähnlechkeet mat Neuronen gouf net a fréi verzweifelt Arten wéi Schwämmen oder Ctenophoren observéiert.

D'Etude huet dräi bemierkenswäert Parallelen tëscht peptidergeschen Zellen an Neuronen opgedeckt. Als éischt differenzéieren placozoan Zellen op eng Manéier ähnlech wéi Neurogenese observéiert an Cnidarians a Bilaterians. Zweetens, dës Zellen besëtzen vill Komponente vun engem Neuron Messagerie Enn awer fehlen d'Attributer vun engem richtegen Neuron, sou wéi d'Leedung vun elektresche Signaler. Schlussendlech huet déif Léieren opgedeckt datt dës Zellen duerch GPCRs kommunizéieren, initiéiert vun Neuropeptiden, déi d'neuronal Kommunikatioun spigelen.

Andeems d'Evolutiounszäitlinn ervirhiewt, weist d'Fuerschung datt d'Grondkomponente vun Neuronen virun 800 Millioune Joer an antike Mier geformt hunn. Ongeféier e Joerhonnert no der Erscheinung vun hire Vorfahren, Placozoans 'peptidergesch Zellen hu méiglecherweis evoluéiert fir kritesch Features ze besëtzen, déi essentiell fir Neuronen sinn, sou wéi Ionekanäl a post-synaptesche Scaffolds.

Wärend den éischte modernen Neuron geschat gëtt virun ongeféier 650 Millioune Joer opgetaucht ze sinn, ginn et neuronalähnlech Zellen an Ctenophoren mat ënnerschiddleche Charakteristiken, wat Froen iwwer d'evolutiounsstreck vun Neuronen opwerft. D'Autoren vun der Studie ënnersträichen d'Noutwendegkeet fir weider Fuerschung fir dës oppe Froen unzegoen an e méi kloert Verständnis vun den evolutiver Weeër vun Neuronen an aner Zelltypen ze kréien.

Wéi d'genomesch Sequenzéierung weider geet, gëtt erwaart datt d'Geheimnisser, déi vun net-traditionelle Modelldéiere wéi Placozoanen, Ctenophoren a Schwämme gehal ginn, graduell opgespaart ginn, méi Liicht op d'evolutiounsgeschicht vum Liewen werfen.

Quellen:

– [Cell Journal](https://www.cell.com/)

– [Centre for Genomic Regulation](https://www.crg.eu/)