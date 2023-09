DishBrain Studie bitt staark Beweiser fir kritesch Gehirhypothesen

Eng rezent Studie vu Fuerscher vu Cortical Labs an der University of Melbourne huet staark Beweiser zur Ënnerstëtzung vun der kritescher Gehirhypothese geliwwert. Dës Hypothese suggeréiert datt komplex Verhalen am mënschleche Gehir nëmme ka geschéien wann Neuronen an engem fein equilibréierte Staat bekannt sinn als "neural kritesch" Staat. An dësem Zoustand kënnen kleng Inputen "Avalanches" vu Gehiraktivitéit ausléisen.

D'Fuerscher hunn eng Sammlung vun 800,000 mënschlech Neuralzellen benotzt, genannt DishBrain, fir ze studéieren wéi Neuronen Informatioun veraarbecht. Den neurale Netzwierk gouf trainéiert fir d'Spill vu Pong ze spillen. D'Etude, publizéiert an der Zäitschrëft Nature Communications, ass de stäerkste Beweis bis haut fir d'kritesch Gehirhypothese z'ënnerstëtzen.

D'Resultater vun der Etude weisen datt wann Neuronen Aufgab-relatéierte sensoreschen Input ginn, hir Verhalen ännert, se an e verstäerkten Zoustand setzen, wou kleng Inputen grouss Gehiraktivitéit ausléise kënnen. Dëse bal kriteschen Zoustand war mat enger besserer Taskleistung verbonnen.

D'Fuerscher hunn awer och festgestallt datt d'Kritik eleng net genuch ass fir ze léieren an engem neurale Netzwierk. Léieren erfuerdert eng Feedback-Loop, wou d'Netzwierk zousätzlech Informatioun iwwer d'Konsequenze vu sengen Handlungen kritt.

D'Resultater vun dëser Studie hu wichteg Implikatioune fir ze verstoen wéi de mënschleche Gehir Informatioun veraarbecht a kéint potenziell zu der Entwécklung vun neie Behandlungen fir neurologësch Krankheeten féieren. Den DishBrain Modell bitt eng eenzegaarteg Geleeënheet fir de mënschleche Gehir ze studéieren ouni d'Aschränkungen vun Déieremodeller.

D'Fuerschung huet och potenziell Uwendungen am Beräich vu Gehir-Computer-Interfaces, déi verluere Funktiounen wéinst neurale Schued restauréiere kënnen. Verstoen wéi Kontroll- a Stimulatiounsstrategien mat neurale Circuiten am Gehir interagéieren ass entscheedend fir d'Entwécklung vun effektiven neurale Prothesen a Gehir-Computer-Interfaces.

Als Conclusioun füügt d'DishBrain-Studie e vital Stéck zum Puzzel vun der kritescher Gehirhypothese a mécht nei Méiglechkeeten op fir d'Gehirfunktioun ze verstoen an d'Behandlungen fir neurologesch Stéierungen z'entwéckelen.

Quellen:

- "Kritesch Dynamik entstinn während strukturéiert Informatiounspresentatioun bannent verkierperten in vitro neuronalen Netzwierker" - Forough Habibollahi, Brett J. Kagan, Anthony N. Burkitt, a Chris French, Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-41020-3