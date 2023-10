Chirurg fuerdert d'Elteren net Laser Stëfter als Spillsaachen ze kafen nodeems de Jong dauernd Aen Schued huet

E Beroder pädiatresch Ophtalmolog plädéiert d'Elteren hir Kanner net mat Laser Stëfter als Spillsaachen ze spillen ze loossen, no engem Fall wou en 11 Joer ale Jong permanenten Aenschued hat. De Jong, bekannt als Harry, huet fréier dëst Joer seng zentral Visioun verluer an Tester hunn extensiv Schued u senger Netzhaut gewisen. Hie kritt elo monatlecht Injektiounen, awer seng Visioun kann ni komplett zréckkommen.

D'Aabgina Shafi, de Chirurg deen den Harry behandelt, huet opgedeckt datt véier aner Kanner zu Yorkshire am Moment eng Behandlung ënnerhalen fir ähnleche Schued verursaacht duerch Laser Stëfter. D'Miss Shafi huet betount datt de Schued vun dësen Apparater zu Blannheet oder aner irreversibel Verletzungen resultéiere kann, wat liewenslaang Iwwerwaachung erfuerdert. Och wann et illegal ass e Laser op e bewegt Gefier ze blénken, ass et legal Laser Stëfter a Groussbritannien ze verkafen an ze besëtzen.

D'Miss Shafi huet erkläert datt vill Laser Stëfter déi um Maart verfügbar sinn net un d'EU Sécherheetsnormen entspriechen, mat e puer iwwerschreidend d'Labelkraaft. Si huet gewarnt datt wärend d'Kanner dës Stëfter benotze kënnen fir Ballonen ze benotzen, se op d'Ae weisen kann zu eeschte Schued féieren.

Dem Harry seng Elteren hunn d'Ursaach vum Schued entdeckt nodeems hien en op en Optiker geholl huet. Tester hunn UV Schued opgedeckt, an et war dunn datt seng Mamm erënnert datt hien e Laser Pen hat. Zousätzlech zu der Verletzung vu sengem rietsen Auge, hunn Tester Schied u sengem lénksen Auge gewisen, obwuel seng Visioun momentan net beaflosst ass.

Dem Harry seng Mamm, déi de Laser Pen online kaaft huet, huet bedauert ausgedréckt an aner Elteren gefuerdert net dee selwechte Feeler ze maachen. Si beliicht de potenziellen laangfristeg Impakt op hirem Jong säi Liewen, dorënner seng Karriärperspektiven a seng Fäegkeet fir ze fueren.

De Fall déngt als Erënnerung un d'Elteren op waakreg ze sinn wann se Spillsaachen fir hir Kanner kafen. Laser Stëfter kënnen harmlos schéngen, awer si kënne schwéier Konsequenzen hunn wann se mëssbraucht ginn. Et ass entscheedend fir béid Hiersteller a Konsumenten d'Sécherheet ze prioritéieren an ze garantéieren datt d'Produkter déi néideg Normen entspriechen.

Quellen:

– [BBC News](Quell)