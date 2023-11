Eng nei Stammzelle verbonne mat virzäitegen Schädel Fusioun Enthüllt potenziell Behandlungen

Wëssenschaftler vun der Weill Cornell Medizin hunn eng banebrytend Entdeckung gemaach, déi d'Ursaachen vun der Craniosynostosis beliicht, eng Bedingung, déi duerch d'virzäiteg Fusioun vum Schädel vun engem Puppelche charakteriséiert ass. Duerch hir Fuerschung hunn se eng bis elo onbekannt Aart vu Stammzelle identifizéiert, genannt DDR2+ Stammzelle, déi verantwortlech ass fir déi anormal Schädelfusioun ze féieren.

Craniosynostosis beaflosst ongeféier een an 2,500 Puppelcher a kann zu enger anormaler Gehirentwécklung féieren, wann net behandelt gëtt. Aktuell Behandlungen beinhalt haaptsächlech Chirurgie, awer dësen neien Duerchbroch bitt potenziell Alternativen. Duerch d'Studie vun de Mais mat enger gemeinsamer genetescher Mutatioun, déi mat Craniosynostosis assoziéiert ass, hunn d'Fuerscher festgestallt datt d'DDR2+ Stammzelle, verantwortlech fir d'Knachbildung, anormal Verbreedung erlieft huet, wat zu enger fréizäiteger Schädelfusioun féiert.

"Eis Erkenntnisser bidden eng nei Avenue fir d'Kraniosynostose ze behandelen, net nëmmen duerch chirurgesch Interventioun, awer och duerch d'Ziel vun der anormaler Aktivitéit vun dëser DDR2+ Stammzelle", sot den Dr Matt Greenblatt, Co-Senior Autor vun der Studie.

Déi onerwaart Resultater vun der Studie hunn opgedeckt datt déi virdru identifizéiert Knochenbildende Stammzellen, bekannt als CTSK + Stammzellen, d'Produktioun vun DDR2 + Stammzellen ënnerdrécken. Wéi och ëmmer, a Fäll vu Craniosynostose verursaacht d'Genmutatioun datt d'CTSK + Stammzellen stierwen, sou datt d'DDR2 + Zellen abnormal proliferéieren. Fir hir Erkenntnisser weider z'ënnersichen, hunn d'Fuerscher och mënschlech Tissueproben aus Craniosynostosis Operatiounen analyséiert a Beweiser fir DDR2+ Stammzellen fonnt, déi d'klinesch Relevanz vun hiren Entdeckungen a Mais verstäerken.

Dësen Duerchbroch mécht de Wee fir potenziell Behandlungen déi DDR2+ Stammzellproliferatioun zielen. D'Fuerscher suggeréieren datt d'Ënnerdréckung vun dëser anormaler Stammzellbevëlkerung, d'Methoden, déi vun CTSK + Stammzellen benotzt ginn, mimikéieren, virzäiteg Schädelfusioun verhënneren oder linderen. Si hunn entdeckt datt CTSK + Stammzellen e Wuesstumsfaktor Protein, IGF-1, secretéieren, wat eng Roll bei der Ënnerdréckung vun DDR2+ Stammzellen spillt.

Zousätzlech fir nei Behandlungsstrategien z'entwéckelen, verdéiwen d'Wëssenschaftler elo méi déif an d'Komplexitéite vu Schankenbildende Stammzellen am Schädel. Si de Verdacht datt et aner Aarte vu Stammzellen am Prozess involvéiert sinn a si gär dës Méiglechkeet weider ze entdecken.

Dës banebriechend Fuerschung mécht nei Weeër op fir Craniosynostose ze behandelen a bitt Hoffnung fir zukünfteg Fortschrëtter am Beräich vun der regenerativer Medizin. Andeems Dir d'Prolifératioun vun DDR2+ Stammzellen zielt a kontrolléiert, kënnen d'Fuerscher geschwënn manner invasiv a méi effektiv Behandlungen fir Puppelcher mat dëser Bedingung ubidden.

FAQs

Wat ass craniosynostosis?

Craniosynostosis ass eng Bedingung charakteriséiert duerch déi virzäiteg Fusioun vum Schädel vum Puppelchen. Et kann zu anormaler Gehirentwécklung féieren wann net chirurgesch korrigéiert gëtt.

Wat ass eng Stammzelle?

Stammzellen sinn ondifferenzéiert Zellen déi d'Fäegkeet hunn sech a verschidden Aarte vu spezialiséiert Zellen am Kierper z'entwéckelen.

Wéi heefeg ass craniosynostosis?

Craniosynostosis beaflosst ongeféier een an 2,500 Puppelcher.

Wat sinn déi aktuell Behandlungen fir Craniosynostosis?

Momentan gëtt d’Craniosynostose haaptsächlech duerch chirurgesch Interventiounen behandelt. Wéi och ëmmer, dës nei Fuerschung bitt potenziell alternativ Behandlungen.