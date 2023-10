Enorme Entdeckung: Wëssenschaftler entdecken de wäitsten a hellste séierste Radio Burst bis elo

Eng international Team vu Wëssenschaftler huet eng erstaunlech Entdeckung an der Studie vu schnelle Radio Bursts (FRBs) gemaach. Si hunn e FRB entdeckt, mam Numm FRB 20220610A, dat ass net nëmmen déi wäitste Distanz déi jeemools opgeholl gouf, mee och eng vun den hellsten déi jeemools observéiert goufen. Et huet ongeféier aacht Milliarde Joer gedauert fir d'FRB-Signal vum FRB 20220610A am Juni vum leschte Joer op d'Äerd z'erreechen, sou datt et ongeféier 50 Prozent méi al ass wéi de fréiere Distanzrekordhalter.

D'Energie, déi vum FRB 20220610A an nëmmen e puer Millisekonnen verëffentlecht gëtt, gëtt geschat gläichwäerteg ze sinn, wat eis Sonn an 30 Joer produzéiert. Dës onheemlech Hellegkeet ënnerscheet den FRB 20220610A vun der Majoritéit vun de FRBs déi virdru fonnt goufen. Tatsächlech ass et méi hell wéi all ausser ee vun de 55 FRBs, déi virdru vum Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) festgestallt goufen.

Duerch Suiviobservatiounen, déi mam Very Large Telescope vum Europäesche Südobservatoire duerchgefouert goufen, huet d'Australesch gefouert Team ofgeschloss datt den FRB 20220610A méiglecherweis aus engem fusionéierende Paar oder Trio vu Galaxien staamt. Dës Entdeckung entsprécht e puer Theorien ronderëm d'Ursaach vu FRBs, obwuel aner méiglech Erklärunge wéi Supernovaen a magnetare Neutronestäre och proposéiert goufen.

Trotz den onbekannten Urspronk vun FRBs, ginn dës faszinéierend Phänomener d'Fuerscher eng Chance fir d'Mass vum Universum ze schätzen. De Professer Ryan Shannon, Co-Leader vum Projet, erkläert datt déi fehlend Matière am Universum potenziell mat Hëllef vu schnelle Radioausbréch erkannt ka ginn: "Schnell Radioausbréch sinn dëst ioniséiertem Material. Och am Raum, dee bal perfekt eidel ass, kënne si all d'Elektronen 'gesinn', an dat erlaabt eis ze moossen wéi vill Stuff tëscht de Galaxien ass.

D'Entdeckung vum FRB 20220610A ënnerstëtzt och d'Theorie, déi vum spéiden australeschen Astronom Jean-Pierre Macquart am Joer 2020 proposéiert gouf. De Macquart huet virgeschloen datt d'Mass vum Universum geschat ka ginn andeems se séier Radioausbréch studéieren. D'Resultater vun der Équipe passen mat deem wat als "Macquart's Relatioun" bekannt ass, wat seet datt wat méi wäit ewech e schnelle Radioausbroch ass, dest méi diffus Gas entdeckt et tëscht Galaxien. Wéi och ëmmer, net all FRBs verfollegen dëst Muster, wat d'Komplexitéit vun dëse Phänomener ënnersträicht.

Wärend dësen Duerchbroch am Verständnis vun FRBs d'Grenze vun eisem Wëssen dréckt, erkennen nach méi wäit Signaler erfuerdert verbessert Ausrüstung. D'Wëssenschaftler erwaarden d'Fäerdegstellung vum Square Kilometer Array Observatoire, geplangt fir am Joer 2028 operationell ze sinn, wat weider Exploratioun an d'Entdeckung vun neie FRB-Records erméiglecht.

