D'NASA annoncéiert den éischte Crewed Testfluch vum Boeing Starliner Raumschëff

D'NASA huet verroden datt den éischte Crew Testfluch vun der Boeing Starliner Raumschëff, bekannt als Crew Flight Test (CFT), geplangt ass net méi fréi wéi Mëtt Abrëll 2024 ze starten. Space Station (ISS) an zréck, testen d'Fäegkeete vun der Boeing reusable Kapsel. De Starliner gëtt op enger United Launch Alliance Atlas V Rakéit vun der Cape Canaveral Space Force Station a Florida gestart, mat den Astronauten déi op eng aacht Deeg Rees starten.

Boeing, zesumme mat SpaceX, gouf am Joer 2014 vum NASA Commercial Crew Program opgestallt fir Raumschëffer fir den Transport op a vun der ISS z'entwéckelen. Wärend SpaceX erfollegräich Astronauten zënter 2020 an de Weltraum lancéiert huet a sech op seng aacht Missioun am Februar 2023 virbereet, huet de Boeing Starliner bedeitend Verspéidungen konfrontéiert an ass nach ze fléien, wat bedeitend finanziell Käschte fir d'Loftfaartfirma entstinn.

Boeing huet viru kuerzem ugekënnegt datt d'Starliner-Sond net bis Mäerz 2024 fäerdeg wier, an d'NASA huet elo festgestallt datt d'Zilstart fir d'CFT Mëtt Abrëll ass wéinst dem Traffic op der ISS an der Disponibilitéit vun der Disponibilitéit. Trotz dëse Verspéidungen behaapt Boeing datt et um Zäitplang ass d'Gefier am Mäerz prett ze hunn.

Verschidde Themen hunn zu de Verspéidungen bäigedroen, dorënner d'Ewechhuele vu brennbare Band, deen op der Raumschëff benotzt gëtt an d'Redesign vu sengem Fallschiermsystem. Nëmmen d'Halschent vum Band war ab August ewechgeholl ginn, an d'Ingenieuren hu missen en alternativt Material fannen fir de Rescht Deel ze decken. De Mechanismus, deen de Fallschierm un d'Kapsel verbënnt, erfuerdert och Redesign, nodeems et während Tester auserneen ass. Ausserdeem hu virdru Fallschiertestester am Joer 2019 nëmmen zwee vun dräi Canopyen erfollegräich ofgesat.

Boeing huet geschafft fir dës technesch Erausfuerderungen unzegoen, dorënner d'Fixatioun vun dodgy Thrusters an d'Reduktioun vum Risiko vun der Batterie Iwwerhëtzung. D'NASA wäert weider Updates iwwer d'Bereetschaft vum Crew Flight Test ubidden wéi méi Informatioun verfügbar gëtt.

Source: Register