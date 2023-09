Eng OLED déi blo Liicht mat enger Rekord-Niddereg Volt emittéiert: Potenziell Fortschrëtter am Smartphone an Display Technologien

Fuerscher vun Tokyo Tech hunn eng banebriechend Innovatioun an der organescher Liichtdiode (OLED) Technologie gemaach andeems en OLED entwéckelt, deen bloe Liicht mat enger Rekord-niddereg Spannung vun 1.47 V. Dësen Duerchbroch huet de Potenzial fir kommerziell Smartphone- a Displaytechnologien ze revolutionéieren.

Blo Liicht ass essentiell fir liicht emittéierend Geräter, Smartphone Schiirme, a Groussbildschierm. Wéi och ëmmer, effizient blo OLEDs z'entwéckelen war Erausfuerderung wéinst der Héichspannung déi fir hir Operatioun erfuerderlech ass. Traditionell blo OLEDs erfuerderen normalerweis ongeféier 4 V fir eng Luminanz vun 100 cd / m2, wat méi héich ass wéi d'Spannung vu Lithium-Ion Batterien déi allgemeng a Smartphones benotzt ginn. Dofir gëtt et en dréngende Bedierfnes fir blo OLEDs z'entwéckelen déi mat méi nidderegen Spannungen funktionnéiere kënnen.

D'Fuerscher aus Tokyo Tech, an Zesummenaarbecht mat aneren Institutiounen, hunn eng Upconversion OLED entwéckelt, déi blo Emissioun bei enger ultralower Turn-on Volt vun 1.47 V erreecht. ADN als Spender, an TbPe als fluoreszent Dotant. D'OLED funktionnéiert mat engem Upconversion Mechanismus, wou Lächer an Elektronen an den Donor- an Akzeptorschichten injizéiert ginn, respektiv, a rekombinéiere bei der Donor / Akzeptor-Interface fir e Ladungstransferzoustand ze bilden. Dëse Staat transferéiert selektiv Energie un den Emitter, wat zu bloe Liichtemissioun resultéiert.

De Roman OLED huet eng Luminanz vun 100 cd / m2 bewisen, gläichwäerteg mat deem vun engem kommerziellen Display, op just 1.97 V. Dës Erreeche reduzéiert d'Spannungsfuerderung fir blo OLEDs wesentlech, sou datt et méiglech ass déi kommerziell Ufuerderunge fir dës Apparater ze erfëllen. D'Studie betount d'Wichtegkeet vun der Optimisatioun vum Design vun der Spender / Akzeptor Interface fir d'Kontroll vun excitonesche Prozesser.

Als Schlussfolgerung ass d'Entwécklung vun enger OLED déi blo Liicht mat enger rekordniddereg Spannung emittéiert e bemierkenswäerte Schrëtt no vir an der OLED Technologie. Dësen Duerchbroch huet d'Potenzial fir Fortschrëtter a Smartphone- a Displaytechnologien ze féieren, wat se méi energieeffizient an zougänglech mécht.

Referenz:

"Blo Organesch Liichtjoer Diode mat enger Spannungsspannung vun 1.47 V." Natur Kommunikatiounen.