Gewalt Ernierung: Wéi Supermassiv Schwaarz Lächer Twist a Ripp Space-Time

Eng rezent Studie vu Fuerscher vun der Northwestern University huet de konventionelle Verständnis erausgefuerdert wéi supermassiv schwaarz Lächer fidderen. Et gouf virdru gegleeft datt schwaarz Lächer lues a lues Matière iwwer laang Zäit verbrauchen. Wéi och ëmmer, mat Hëllef vun 3D Simulatioune mat héijer Opléisung, hunn d'Fuerscher entdeckt datt dës kosmesch Risen gewalteg Raumzäit verdréien an ausernee rëselen fir Matière mat erstaunlech séieren Tauxen ze konsuméieren, an en Iesszyklus an nëmmen e puer Méint ofzeschléissen.

D'Team huet Summit, ee vun de gréisste Supercomputer vun der Welt, benotzt fir eng 3D Simulatioun ze maachen déi Gasdynamik, Magnéitfeld an allgemeng Relativitéit integréiert huet. Dës Simulatioun huet eng ëmfaassend Vue vum Schwaarze Lachverhalen geliwwert an huet opgedeckt datt schwaarz Lächer d'Ëmgéigend Raumzäit verdréien, d'Akkretiounsscheif an bannenzegen a baussenzegen Ënnerscheiwen auserneen räissen. Dat schwaarzt Lach verschlësselt dann déi bannescht Scheif, sou datt d'Schutt vun der äusseren Ënner-Scheif d'Void fëllt.

Dëse Prozess, bekannt als "Eat-Refill-Eat", erkläert potenziell dat mysteriéist Verhalen vu Quasaren "Ännere Look". Quasaren sinn héich luminéisen galaktesche Käre mat supermassive schwaarze Lächer ugedriwwen. Quasaren mat Ännere Look weisen séier an drastesch Variatiounen an hirer Hellegkeet, a schalten dacks bannent e puer Méint bis e puer Joer un an aus.

Virdrun Theorien hu sech gekämpft fir z'erklären firwat d'bannenzeg Regioun vun enger Akkretiounsdisk verschwonnen ass a séier erëm opfëllt. Wéi och ëmmer, d'Simulatioune weisen datt wann déi bannenzeg a baussenzeg Ënner-Scheifen sech trennen, fänkt de "Fütterfrenzy" vum schwaarze Lach un. D'Konkurrenz tëscht der Rotatioun vum Schwaarze Lach an der Reibung an den Drock an der Scheif féiert zum Rëss vun de Scheiwen an dem Drock vun der banneschten Scheif no bannen.

Am Géigesaz zu fréiere Viraussetzungen hunn d'Simulatiounen och verroden datt Akkretiounsscheiwen net onbedéngt mat der Rotatioun vum schwaarze Lach ausgeriicht sinn. Amplaz wackelen déi bannenzeg a baussenzeg Ënnerscheiwen onofhängeg mat verschiddene Geschwindegkeeten a Winkelen. Dës Verformung vun der ganzer Akkretiounsscheif verursaacht Gaspartikelen kollidéieren, wat zu Burst vu Liicht an Energie resultéiert.

Dat neit Verständnis vu wéi supermassiv schwaarz Lächer fidderen mécht spannend Weeër fir weider Ermëttlungen an dës enigmatesch kosmesch Entitéiten op. Et fuerdert laangjäreg Theorien a bitt eng méi präzis Ofbildung vun hiren Ernärungsgewunnechten, bitt e bessert Verständnis vun de Mechanismen, déi hiert Verhalen féieren.

Quell: Northwestern University Fuerscher