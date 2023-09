Schwaarz Lächer verbrauchen hiert Ëmfeld méi séier wéi erwaart

Eng rezent Etude vun der Northwestern University gefouert huet neit Liicht op den häerzlechen Appetit vu schwaarze Lächer werfen. Wärend et bekannt ass datt schwaarz Lächer net wéi lieweg Organismen iessen, erlaabt hir Gravitatiounszuch hinnen Emgéigend Objete wéi Gas, Stëbs a souguer Stären ze versennen. Dëse Prozess gëtt allgemeng als "Iessen" bezeechent.

Traditionell gouf gegleeft datt schwaarz Lächer Matière aus hirer Ëmgéigend mat engem luesen Tempo verbraucht hunn, no de Prognosen vun der klassescher Accretion Disk Theorie. Wéi och ëmmer, déi nei Fuerschung, déi fortgeschratt 3D Simulatioune benotzt huet, huet dës Viraussetzung falsch bewisen.

D'Etude huet erausfonnt datt schwaarz Lächer duerch hir Akkretiounsscheif mat iwwerraschend schnelle Geschwindegkeete räissen, am Wesentlechen et an engem Wirbelwind versennen. Eng Accretion Scheif ass eng dréiende Scheif vu Matière, déi an e schwaarzt Lach spiraléiert. Dës Scheif entsteet wann dat schwaarzt Lach an engem Duebelstäresystem mat engem Begleederstär ass oder wann et vun enger Wollek vu Gas a Stëbs ëmgi ass. Dem Schwaarze Lach seng immens Gravitatiounskraaft zitt dës Elementer un, sou datt se an d'Tiefe vum Schwaarze Lach spiraléieren.

D'Entdeckung vun dësem beschleunegte Konsum gëtt wäertvoll Abléck an d'Behuele vu schwaarze Lächer an hiren Impakt op hir Ëmgéigend. D'Fuerscher vun der Northwestern University hoffen datt dëst nei fonnt Verständnis de Wëssenschaftler hëllefe konnt d'Geheimnisser ronderëm dës enigmatesch kosmesch Entitéiten z'entdecken.

Als Schlussfolgerung, den onverzichtbare Honger vu schwaarze Lächer féiert hinnen hir Ëmgéigend vill méi séier ze konsuméieren wéi virdru gegleeft. Duerch hiren immense Gravitatiounszuch verbrauchen se séier Gas, Stëbs a souguer Stären. Déi rezent Etude vun der Northwestern University gemaach a baséiert op 3D Simulatioune huet dëse beschleunegte Konsum entdeckt, nei Abléck an d'Behuele vu schwaarze Lächer.

