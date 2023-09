Nei Etude suggeréiert datt dat nootste Schwaarze Lach op d'Äerd 150 Liichtjoer ewech kéint sinn

Eng rezent Studie huet eist Verständnis vum nootste schwaarze Lach op d'Äerd erausgefuerdert. Virdrun Fuerschung huet uginn datt dat nootste bekannte schwaarze Lach 1,560 Liichtjoer ewech läit. Wéi och ëmmer, eng nei Etude publizéiert an de Monthly Notices vun der Royal Astronomical Society seet datt et e schwaarzt Lach esou no wéi 150 Liichtjoer vun der Äerd ka sinn.

D'Etude konzentréiert sech op den Hyades-Stärekoup, deen den nooste oppene Stärekoup zu eisem Planéit ass. Mat Daten aus der Gaia-Missioun vun der Europäescher Weltraumagence hunn d'Wëssenschaftler vun der Universitéit vu Padua an der Universitéit vu Barcelona d'Bewegung an d'Evolutioun vun de Stären am Hyades-Koup analyséiert. Duerch Simulatioune hu si Beweiser fonnt, déi d'Präsenz vu schwaarze Lächer am oder no beim Stärekoup suggeréieren.

En oppene Stärekoup ass eng Sammlung vu Stären, déi duerch hir Gravitatiounszuch locker zesummegehale ginn a gemeinsame Charakteristiken hunn, wéi Alter a chemesch Zesummesetzung. D'Fuerscher hunn d'Simulatiounsresultater mat den aktuellen Positiounen a Geschwindegkeete vun de Stären an den Hyades verglach, déi präzis vum Gaia Satellit observéiert goufen. D'Simulatioune weisen datt et zwee oder dräi schwaarz Lächer am Zentrum vum Stärekoup oder an der Géigend sinn.

Wann bestätegt, wieren dës schwaarz Lächer déi nootste Kandidaten zu eisem Sonnesystem. Dës Entdeckung beliicht net nëmmen d'Verdeelung vu schwaarze Lächer an der Galaxis, mee liwwert och Abléck wéi se d'Evolutioun vu Stärekéip beaflossen an zu Gravitatiounswellenquellen bäidroen.

Schwaarz Lächer sinn extrem dichten Objeten, déi aus dem Zesummebroch vu massive Stäre geformt ginn. Hire Gravitatiounszuch ass sou staark, datt net emol d'Liicht et entkommen kann. Och wa se net direkt observéiert kënne ginn, gëtt hir Präsenz typesch ofgeleet andeems se hiren Impakt op d'Ëmgéigend studéieren. Zum Beispill gëtt d'Zerstéierung vun engem passéierende Stär duerch e schwaarzt Lach zu detektéierbar Röntgenstrahlen.

D'Detektioun vu Gravitatiounswellen am Joer 2015 huet däitlech fortgeschratt Fuerschung iwwer schwaarz Lächer. Gravitatiounswellen goufen als éischt aus der Kollisioun vun zwee schwaarze Lächer beobachtet, déi 1.3 Milliarde Liichtjoer ewech leien, an huet weider Ermëttlungen an dës enigmatesch Himmelskierper ausgeléist.

