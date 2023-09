D'Iessgewunnechten vun Supermassive Schwaarze Lächer: Nei Etude weist iwwerraschend Erkenntnisser

Eng nei Etude gefouert vun der Northwestern University fuerdert virdrun Viraussetzungen iwwer d'Iessgewunnechten vun supermassive schwaarze Lächer. Wärend et virdru gegleeft gouf datt schwaarz Lächer hir Liewensmëttel lues a lues verbraucht hunn, weisen nei Simulatioune datt se et tatsächlech vill méi séier verbrauchen. D'Resultater vun dëser banebriechend Studie ginn am The Astrophysical Journal den 20. September publizéiert.

Laut Héichopléisende 3D Simulatioune verdréien d'Spinnende schwaarze Lächer d'Ëmgéigend Raumzäit, wouduerch d'Accretion Scheif vu Gas an bannenzegen a baussenzege Subdisks räissen. Déi schwaarz Lächer verbrauchen fir d'éischt den banneschten Rank an dann Debris vun der äusseren Ënnerdisk fëllt d'Lück. Dësen Iess-Refill-Eat-Prozess geschitt an e puer Méint, vill méi séier wéi virdru geduecht.

Dëst neit Verständnis kéint hëllefen, d'Behuele vu Quasaren z'erklären, déi e puer vun den hellsten Objeten um Nuetshimmel sinn. Quasaren fléien dacks op a verschwannen dann ouni Erklärung. Déi séier Verännerungen, déi an de Quasaren observéiert ginn, sinn konsequent mat der Zerstéierung an der Ergänzung vun den banneschten Regiounen vun der Akkretiounsdiskussioun.

Déi viregt Viraussetzung datt Akkretiounsscheiwen mat der Rotatioun vum schwaarze Lach ausgeriicht waren ass falsch bewisen. D'Simulatioun vun de Fuerscher weist datt d'Regiounen ronderëm schwaarz Lächer méi turbulent sinn wéi virdru gegleeft. Mat Hëllef vun engem vun de gréisste Supercomputer vun der Welt hunn d'Fuerscher eng 3D Simulatioun vun enger dënnter, gekippter Akkretiounsscheif erstallt, déi Gasdynamik, Magnéitfelder an allgemeng Relativitéitstheorie berücksichtegt huet.

D'Verzweiflung verursaacht duerch Frame-Zeechnen, e Phänomen wou dat dréint schwaarzt Lach Raumzäit ronderëm dréit, bewierkt datt déi ganz Scheif wackelt. Déi bannenzeg Scheif wackelt méi séier wéi déi baussenzeg Deeler, wat zu Kollisiounen resultéiert, déi Material méi no un dat schwaarzt Lach dréien. Eventuell brécht déi bannenzeg Scheif aus dem Rescht vun der Scheif aus an d'Subdisks fänken un onofhängeg z'entwéckelen.

D'Tréineregioun, wou déi bannenzeg a baussenzeg Ënnerdiskussiounen trennen, ass wou d'Fütterungsfrenzy ufänkt. D'Rotatioun vum schwaarze Lach konkurréiert mat der Reibung an den Drock bannent der Scheif, wouduerch déi bannenzeg a baussenzeg Scheiwen kollidéieren an déi bannescht Scheif op d'Schwaarz Lach drécken. Dëse Prozess erstellt en Zyklus vun Iessen-Refill-Iessen.

Dës Etude kéint potenziell de Phänomen vu Quasaren "Ännere Look" erklären, wou Quasaren sech drastesch iwwer Zäitskala vu Méint a Joer änneren. D'Simulatioune vun de Fuerscher bidden eng méiglech Erklärung fir d'schnell Hellegkeet an Dimmung, déi an dësen Objeten observéiert gëtt.

Insgesamt werft dës Etude nei Liicht op déi komplex Iessgewunnechten vun supermassive schwaarze Lächer a mécht de Wee fir weider Fuerschung fir hiert Verhalen ze verstoen.

Definitiounen:

– Accretion Scheif: Eng Scheif vu Gas, Stëbs an aner Matière, déi ëm en Himmelskierper ëmkreest, wéi e schwaarzt Lach oder e jonke Stär, ier se schlussendlech op den Objet falen.

– Quasar: En extrem hellen a wäiten aktive galaktesche Kär, deen enorm Quantitéiten un Energie ausstraalt, besonnesch a Form vu Liicht a Radiowellen.

Quellen:

- The Astrophysical Journal (Quell vun der Studie)

- Northwestern University (Quell vun Informatioun iwwer d'Fuerscher)