Schwaarz Lächer kënnen a perfekt ausgeglachene Pairen existéieren, Etude weist

Fuerscher vun der University of Southampton, zesumme mat Kollegen vun den Universitéite vu Cambridge a Barcelona, ​​hunn entdeckt datt schwaarz Lächer potenziell a Pairen existéiere kënnen, déi perfekt equilibréiert sinn an am Gläichgewiicht vun enger kosmologescher Kraaft gehale ginn, déi en eenzegt riesegt schwaarzt Lach mimikéieren. Dës Entdeckung fuerdert konventionell Theorien iwwer schwaarz Lächer eraus, déi suggeréieren datt se nëmmen als isoléiert Objeten am Weltall existéiere kënnen.

Schwaarz Lächer sinn astronomesch Objete mat engem onheemlech staarken Gravitatiounszuch, sou intensiv, datt näischt, och net Liicht, aus hinnen entzéie kann. Si sinn extrem dicht, mat enger Mass déi d'ganz Äerd an e klenge Raum passt.

No konventionellen Theorien baséiert op Einstein senger Theorie vun der Allgemeng Relativitéit, schwaarz Lächer kënnen als statesch oder spinnend Objete eleng existéieren. Wéi och ëmmer, d'Gravitatiounskraaft zitt se schlussendlech un a kollidéiert se zesummen. Dës Virgab stëmmt wann Dir e statesche Universum berécksiichtegt, awer wat wann den Universum stänneg ausdehnt?

D'Fuerscher suggeréieren datt an engem ëmmer erweiderten Universum Paire vu schwaarze Lächer an Harmonie kënne existéieren, d'Illusioun vun engem eenzege schwaarze Lach erstellen. Dëst ass méiglech duerch eng kosmologesch Konstante, och bekannt als donkel Energie, déi an der Einsteins Theorie agefouert gouf. Déi kosmologesch Konstante verursaacht datt den Universum mat engem konstante Geschwindegkeet beschleunegt gëtt, wat d'Interaktioun an d'Existenz vu schwaarze Lächer beaflosst.

Duerch komplex numeresch Methoden huet d'Team bewisen datt zwee statesch schwaarz Lächer am Gläichgewiicht existéiere kënnen, hir Gravitatiounsattraktioun entgéintgesat duerch d'Expansioun verbonne mat der kosmologescher Konstant. Dëst bedeit datt och an engem erweiderten Universum déi schwaarz Lächer eng fix Distanz vunenee behalen. D'Gravitatiounskraaft kompenséiert d'Expansioun déi probéiert se auserneen ze zéien.

Vun enger Distanz géif e Paar schwaarze Lächer am Gläichgewiicht als eenzegt schwaarzt Lach erschéngen, wat et schwéier mécht tëscht deenen zwee z'ënnerscheeden. Dës Entdeckung mécht Méiglechkeete fir weider Fuerschung op, well d'Theorie och fir schwaarz Lächer a potenziell souguer méi schwaarz Lächer gëlle kann.

D'Etude gouf vu Fuerscher vun der University of Southampton, der University of Cambridge, an der University of Barcelona gemaach. Hir Erkenntnisser goufen an der Zäitschrëft Physical Review Letters publizéiert, an de Pabeier gouf als Viewpoint Artikel iwwerpréift.

Quellen:

- Professor Oscar Dias (Universitéit vu Southampton)

– Professor Gary Gibbons (University of Cambridge)

– Professor Jorge Santos (University of Cambridge)

- Dr Benson Way (Universitéit vu Barcelona)

– 'Static Black Binaries in the Sitter Space' – Physical Review Letters