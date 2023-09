Onerwaart Late-Onset Radiowellen, déi aus Supermassive Schwaarze Lächer entdeckt goufen

E Team vun Astrophysiker huet eng interessant Entdeckung gemaach iwwer Radiowellen, déi duerch supermassive schwaarze Lächer ausgestraalt ginn. Am Géigesaz zu de fréiere Viraussetzungen kënnen dës Radiowellen fir Honnerte vun Deeg bestoe bleiwen nodeems dat schwaarzt Lach e Stär ofgerappt huet, wat eist Verständnis vun dëse kosmesche Phänomener erausfuerdert.

D'Team huet Daten aus 24 supermassive schwaarze Lächer gesammelt mat dräi Radioteleskopen: de Very Large Array, MeerKAT, an den Australian Telescope Compact Array. Iwwerraschend hu se festgestallt datt zéng vun dëse schwaarze Lächer Radiowellen 500 bis 2,000 Deeg no der initialer Star-Ripping Event emittéiert hunn.

Dës Entdeckung widdersprécht fréier Iwwerzeegungen datt Radiowellen bannent Wochen oder Méint no enger schwaarzer Lachkollisioun erofgoen. No der Astrophysikerin Yvette Cendes, dem Haaptautor vun der Studie, heescht dat, datt bis zu d'Halschent vun alle schwaarze Lächer, déi e Stär zerbriechen, weider Joer méi spéit Material ausstoen, e Phänomen dat se als "burping" bezeechent.

Wann e Stär ze no bei engem schwaarze Lach kënnt, streckt säin immense Gravitatiounszuch de Stär an eng spaghettiähnlech Form. Dëst Gezäite Stéierungen Event produzéiert ee vun de hellste opteschen Flares am Universum. Ongeféier 20 bis 30 Prozent vun dësen Eventer féieren zu Radiowellenausfluss an de fréie Stadien. Wéi och ëmmer, nëmmen ongeféier 100 esou Eventer goufen zënter den 1990er Joren observéiert.

Typesch, wann dat initialt hell Liicht vun engem Gezäite Stéierungen Event observéiert gouf, tendéieren d'Fuerscher hire Fokus soss anzwuesch ze verréckelen. Wéi och ëmmer, dem Team seng fréier Entdeckung vun engem schwaarze Lach, deen Radiowellen emittéiert, Joer nodeems e Stär verbraucht huet, huet Virwëtz iwwer d'Behuele vun anere schwaarze Lächer ausgeléist.

D'Fuerscher proposéieren zwou Erklärunge fir d'spéid Radiowellen. Et ass méiglech datt et Zäit brauch fir d'Schutt ronderëm dat schwaarzt Lach sech an eng stabil Ëmlafbunn ze settelen. Alternativ kënnen d'Debris schwaach un dat schwaarzt Lach gebonnen ginn an eng Kugelenveloppe bilden, déi sech lues a lues kontraktéiert fir eng Akkretiounsscheif ze bilden. Dës verspéiten Scheifformatioun kéint déi verlängert Emissioun vu Radiowellen erklären.

Dës Etude fuerdert eist Verständnis vu wéi supermassiv schwaarz Lächer mat hirer Ëmgéigend interagéieren. Weider Fuerschung an Observatioune wäerten noutwenneg sinn fir d'Geheimnis vun dëse spéider Radiowellen z'entdecken.

