Wëssenschaftler produzéieren Volllängt Spider Seid Faser mat genetesch modifizéierten Seidewürmer

D'Wëssenschaftler hunn e groussen Duerchbroch erreecht andeems se erfollegräich Spann Seidfaser voller Längt produzéieren mat genetesch modifizéierten Seidewürmer. Dës Seid huet en immens Potenzial als skalierbar, nohalteg a qualitativ héichwäerteg Alternativ zu syntheteschen Faseren wéi Nylon.

Seidwuerm Seid ass déi eenzeg Déier Seidfaser déi kommerziell op grousser Skala produzéiert gëtt, dank gutt etabléiert Erzéiungstechniken. Wéi och ëmmer, konventionell Seidwuerm Seid huet e Ruff fir brécheg ze sinn. Op der anerer Säit ass Spann Seid onheemlech staark an haart. D'Erausfuerderung ass e Wee ze fannen fir Spann Seid op grousser Skala ze produzéieren wéinst der kannibalistescher Natur vun de Spannen.

An dëser Etude hunn d'Fuerscher genetesch Modifikatiounstechnike benotzt fir Seidwürmer ze konstruéieren mat der Fäegkeet fir Spann Seidfaser ze produzéieren. Si hunn e Seideprotein aus enger Orb-weaving Spann an d'DNA vum Seidewuerm agebaut, an ersetzt de Gen dat verantwortlech ass fir dat primär Seidprotein vum Seidewuerm. Dës Approche, bekannt als CRISPR-Cas9, huet fir déi erfollegräich Aktivatioun vum Spann Seid Gen erlaabt ouni d'Natierlech Seidproduktioun vum Seidewuerm ze stéieren.

Déi doraus resultéierend Faseren iwwerschratt Erwaardungen, weisen héich tensile Kraaft an Zähegkeet. Iwwerraschend waren d'Faseren och méi flexibel wéi virausgesot. Dësen Duerchbroch huet bedeitend Implikatioune fir verschidden Industrien, dorënner biomedizinesch Ingenieur, Raumfaarttechnologie, a intelligent Materialien fir d'Militär. D'Spanneseid produzéiert ass souguer sechs Mol méi haart wéi Kevlar, e Material dat allgemeng a kugelfeste Weste benotzt gëtt.

D'Fuerscher zielen dëse Prozess weider ze verfeineren andeems se genetesch modifizéiert Seidwürmer entwéckelen, déi fäeg sinn Spann Seidfaser mat natierlechen an manipuléierten Aminosäuren ze produzéieren. Si gleewen datt dës Approche e grousst Potenzial huet fir nach méi staark a méi versatile Seidfaseren ze kreéieren.

D'Kapazitéit fir Spann Seidfaser ze produzéieren mat genetesch modifizéierten Seidewürmer bitt net nëmmen eng nohalteg Alternativ zu syntheteschen Faseren, awer stellt och Méiglechkeete fir global Ufuerderungen unzegoen. D'Faseren kënnen als chirurgesch Nähte benotzt ginn, déi d'Bedierfnes fir iwwer 300 Millioune Prozeduren jäerlech adresséieren.

