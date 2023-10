Wëssenschaftler proposéieren d'Venus hätt Placketektonik gehat

Eng rezent Etude proposéiert datt d'Venus, den hellschwaarm zweete Planéit vun der Äerd, eng Kéier Placketektonik hätt. Placketektonik ass déi kontinuéierlech Bewegung an Ëmgestaltung vun der baussenzeger Krust vun engem Planéit. Obwuel d'Venus de Moment näischt wéi d'Äerd ass, mat extremen Temperaturen a Schwefelsäurewolleken, gleewen d'Fuerscher datt d'Venus a senger Jugend Placketektonik besat huet. Dës Entdeckung huet bedeitend Implikatioune fir déi potenziell Bewunnbarkeet vu Venus.

Laut Matthew B. Weller, engem Planetaresche Wëssenschaftler um Lunar and Planetary Institute zu Houston, wann d'Venus an der Vergaangenheet Placketektonik hätt, hätt et e méi frëndlecht Ëmfeld fir d'Liewen geliwwert. Déi geochemesch Reaktiounen am Zesummenhang mat der Placketektonik kéinte vill vum Kuelendioxid begruewen hunn, deen haut zu Venus seng ongastfrëndleche Bedéngungen bäidréit, wat et potenziell méi kill mécht an zu der Präsenz vu flëssege Waasser féiert.

D'Fuerscher, gefouert vum Weller, hunn Computersimulatioune gemaach fir verschidde tektonesch Modeller fir Venus ze entdecken. De stagnéierten Deckelmodell, ähnlech wéi dem Mars an dem Äerdmound, suggeréiert eng zolidd baussenzeg Krust déi net bewegt. Den zweete Modell, Placketektonik, beinhalt d'Bewegung an d'Verbreedung vun tektonesche Placken, wat zu enger erhéiter vulkanescher Aktivitéit a Gasverëffentlechung resultéiert. D'Simulatioune weisen datt eng fréi Phase vun der Placketektonik gefollegt vun der Bildung vun enger stagnéierter Deckelkrust déi observéiert Niveaue vu Stickstoff an der Venus Atmosphär erkläre konnt.

Wärend d'Resultater suggestiv sinn, hunn d'Wëssenschaftler net mat der Fuerschung involvéiert, datt méi Beweiser gebraucht ginn fir definitiv Conclusiounen iwwer d'Venus seng geologesch Geschicht ze zéien. De Cédric Gillmann, e Planetaresche Wëssenschaftler um Schwäizer Bundesinstitut fir Technologie, betount datt Modellbaséiert Publikatiounen Aschränkungen hunn. De Joseph O'Rourke, e Professer fir Äerd- a Weltraumfuerschung an der Arizona State University, seet datt d'Venus eng eenzegaarteg geologesch Geschicht kéint hunn, ënnerscheet vun der Äerd a vum Mars.

Zukünfteg Missiounen op Venus, dorënner NASA's Davinci, Veritas, an der Europäescher Weltraumagence EnVision, ginn erwaart entscheedend Donnéeën ze bidden fir d'Geheimnisser vun eisem Nopeschplanéit weider z'entdecken. Dës Missiounen hëllefen d'Wëssenschaftler d'Geologie vum Planéit besser ze verstoen an d'Grënn fir déi divergent Bedéngungen tëscht Äerd a Venus.

FAQ

1. Wat ass Placketektonik?

Placketektonik ass d'Theorie déi d'Bewegung an d'Interaktioune vu grousse Stécker vun der baussenzeger Schuel vun engem Planéit beschreift, bekannt als tektonesch Placke. Dës Placke kënne kollidéieren, laanscht géigesäiteg rutschen oder trennen, wat zu verschiddene geologesche Funktiounen wéi Bierger, Äerdbiewen a vulkanesch Aktivitéit resultéiert.

2. Konnt d'Venus eng Kéier bewunnbar gewiescht sinn?

D'Etude suggeréiert datt, baséiert op der Präsenz vu Placketektonik an der Vergaangenheet vun der Venus, et méiglech ass datt de Planéit viru Milliarde Joer méi bewunnbar war. Déi geochemesch Reaktiounen, déi mat der Placketektonik verbonne sinn, hu vläicht bedeitend Quantitéiten u Kuelendioxid begruewen, wat zu enger méi killer Venus mat potenziell méi flëssegt Waasser féiert.

3. Wéi wäerten zukünfteg Missiounen op d'Venus zu eisem Verständnis bäidroen?

Zukünfteg Missiounen wéi d'NASA's Davinci, Veritas, an d'Europäesch Weltraumagence EnVision sammelen nei Daten iwwer d'Venus Atmosphär, d'Uewerfläch an d'geologesch Aktivitéit. Dës Missioune wäerten wäertvoll Abléck an d'Venus hir haiteg Bedéngungen a seng geologesch Geschicht ubidden, a Wëssenschaftler hëllefen d'Puzzel zesummenzestellen wéi d'Venus sech vun der Äerd mat der Zäit divergéiert huet.