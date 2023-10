De gréisste Sonnestuerm nach: Eng Lektioun aus antike Bamringen

Eng Team vu Wëssenschaftler huet Beweiser vum gréisste Sonnen-Superstorm entdeckt, dee jeemools opgeholl gouf, daten 14,300 Joer zréck. D'Fuerscher studéiert Radiocarbon Niveauen an antike Bam Réng, déi an de franséischen Alpen preservéiert goufen. D'Spike am Radiocarbon huet eng massiv Stéierung an der ieweschter Atmosphär vun der Äerd uginn, verursaacht duerch e mächtege Sonnen-Superstorm, deen wäitreegend Effekter hat.

Während Sonnestuerm net ongewéinlech sinn, sinn déi vun dëser Magnitude extrem seelen. Wann e Stuerm vun dëser Skala haut d'Äerd géif schloen, da géif et katastrophal Schued un eis kritesch Infrastrukturen verursaachen, besonnesch dem elektresche Gitter a Satellitten an der Ëmlafbunn. Dës Entdeckung betount d'Wichtegkeet vum Verständnis a virzebereeden fir esou Eventer fir eis global Kommunikatiounen an Energiesystemer ze schützen.

D'Etude, publizéiert an The Royal Society's Philosophical Transactions of the Royal Society A, analyséiert deelweis fossiliséiert Beem vun de Ufer vum Drouzet River. Duerch d'Dendrochronologie hunn d'Fuerscher eng Timeline rekonstruéiert an d'Spike an de Radiocarbonniveauen viru präzis 14,300 Joer identifizéiert. Dës Method huet hinnen erlaabt wäertvoll Informatioun iwwer vergaangen Ëmweltverännerungen a Sonnenaktivitéit ze sammelen.

Radiocarbon gëtt an der ieweschter Atmosphär duerch kosmesch Strahlen an extrem Sonnenevenementer produzéiert. De Kuelestoff gëtt dann vun der Biosphär absorbéiert, dorënner Beem, a gespaart an hiren alljährlechen Wuesstumsringen. D'Team huet d'Radiocarbon Spike mat Berylliumniveauen an Äiskäre vu Grönland verglach, wat d'Existenz vun engem massiven Sonnen-Superstorm weider bestätegt.

Wann de 14,300 Joer ale Sonnestuerm haut geschitt wier, hätt et eis Telekommunikatioun, Satelliten an elektresch Netzwierker zerstéiert. Déi potenziell Konsequenzen ënnersträichen d'Noutwennegkeet fir eis Infrastruktur vu Sonnenaktivitéiten ze schützen déi Millioune Kilometer ewech geschitt. Extrem Sonnestuerm kéinten Transformatoren an Elektrizitéitsnetz permanent beschiedegen, wat zu verbreeten a verlängerten Blackouts féiert.

D'Wëssenschaftler hunn néng grouss Sonnesuperstuerm identifizéiert, bekannt als Miyake Events, mat Bamring an Äiskärdaten aus de leschte 15,000 Joer. Déi lescht Eventer sinn am Joer 993 CE an 774 CE stattfonnt. Wéi och ëmmer, dës Sonnestuerm ze verstoen bleift eng Erausfuerderung, well direkt Observatioune knapp sinn. Wëssenschaftler sinn nach ëmmer onsécher iwwer d'Ursaachen, d'Frequenz an d'Prévisibilitéit vun dëse mächtegen Eventer.

D'Entdeckung vum 14,300 Joer alen Miyake Event liwwert wäertvoll Abléck an d'Behuele vun eiser Sonn. Wärend instrumental Miessunge vun der Sonnenaktivitéit nëmmen aus dem 17. Joerhonnert zréckkommen, bitt d'Studie vu Radiokuelestoff a Bamringen a Beryllium an Äiskären e Wee fir d'Sonn hir fréier Verhalen méi ëmfaassend ze verstoen.

De berühmte Carrington Event vun 1859, bekannt fir Stéierungen wéi Telegraph Maschinnfehler an helle Nuecht-Auroras ze verursaachen, gouf net als Miyake Event ugesinn. Säin Impakt ass gutt dokumentéiert wéinst senger relativ rezenter Optriede an den Observatioune vu Leit zu där Zäit.

Eis Vergaangenheet ze verstoen ass entscheedend fir d'Risiken, déi mat extremen Sonnenevenementer verbonne sinn, präzis virauszesoen an ze reduzéieren. D'Studie vu Radiocarbon liwwert wäertvoll Abléck an d'Äerdgeschicht, déngt als e mächtegt Instrument fir eis Zukunft virauszesoen. Et bleift awer nach vill ze léieren iwwer d'Behuele vun eiser Sonn an d'potenziell Gefore déi et fir eis modern Infrastruktur duerstellt.

