Europäesch Astronauten a Wëssenschaftler kollaboréieren mam Artemis Bildteam vun der NASA fir eng innovativ Kamera z'entwéckelen déi d'Moundfotografie fir zukünfteg Moundmissiounen revolutionéiere wäert. D'Handheld Universal Lunar Camera (HULC) gëtt an de Moundähnleche Landschafte vu Lanzarote, Spuenien, als Deel vum PANGEA Trainingsprogramm op den Test gesat.

PANGAEA, e Programm entwéckelt fir Astronauten op zukünfteg Moundmissiounen virzebereeden, huet eng kritesch Roll gespillt fir d'Fäegkeete vum HULC ze testen. Dëse Programm erlaabt Astronauten geologesch Exploratiounsszenarien ze simuléieren wärend d'ESA Electronic Field Book benotzt fir hir Aarbecht ze dokumentéieren. D'Tool erméiglecht d'Geologieinstruktoren fir Echtzäit Ënnerstëtzung fir d'Crew während hirer Feldaarbecht ze bidden.

Den HULC huet d'Mounduewerfläch Exploratiounserfarung fir d'Astronaute wesentlech verbessert, fir hinnen héichqualitativ Imaging-Fäegkeeten ze bidden. Dës opzedeelen Moundkamera, gebaut aus professionnelle Off-the-Shelf Kameraen, ass mat héijer Liichtempfindlechkeet a modernste Lënsen ausgestatt. Et garantéiert datt wëssenschaftlech Entdeckungen effektiv während zukünfteg Moundmissiounen dokumentéiert kënne ginn.

Fir den HULC Raum fäerdeg ze maachen, hunn d'NASA Ingenieuren e puer Schlësselverbesserungen gemaach, dorënner d'Zousatz vun enger Stëbs an thermesche Schutzdecken an ergonomesche Knäppercher. Dës Upassungen erméiglechen d'Kamera einfach ze bedreiwen vun Astronauten, déi voluminöse Raumsuits droen.

Wärend dem PANGEA Programm huet den ESA Astronaut Thomas Pesquet, bekannt fir seng aussergewéinlech Fotografiefäegkeeten, den Design vum HULC gelueft. Hien huet besonnesch déi userfrëndlech Interface an déi zouverlässeg Schutzfunktiounen vun der Kamera beliicht.

Héichqualitativ Biller erfaassen wäert entscheedend sinn fir wëssenschaftlech Fuerschung während zukünfteg Moundmissiounen. Dofir war d'Auswiel vu gëeegente Lënse fir den HULC ee vun de primären Ziler vum PANGEA Programm. D'Kamera gouf rigoréis ënner verschiddene Konditiounen getest, wéi zum Beispill Dagesliicht an der Däischtert vu vulkanesche Höhlen, fir déi extrem Ëmfeld vun der Moundfotografie ze simuléieren.

De Lead vun der NASA fir d'HULC Kamera, Jeremy Myers, huet d'Wichtegkeet vun engem intuitiven a userfrëndlechen Design fir d'Astronauten ënnerstrach. Zesummenaarbecht mat Top Planetareschen Wëssenschaftler an Europa, huet Myers gesuergt datt d'Biller, déi vum HULC erfaasst goufen, den héchste Standarde vun der Opléisung, der Déift vum Feld an der Belaaschtung entspriechen, wat de wëssenschaftleche Potenzial vun der Kamera maximéiert.

Am Géigesaz zu der mechanescher Hasselblad Kamera déi während der Apollo 11 Missioun benotzt gouf, representéiert d'Artemis Moon Kamera e wesentleche Sprong no vir an der Technologie. Dës banebriechend Kamera wäert déi éischt Spigellos Kamera sinn, déi fir handheld Benotzung am Weltraum entworf ass, a bitt aussergewéinlech Bildqualitéit an niddreg Liichtsituatiounen. Seng fortgeschratt Fäegkeeten maachen et ideal fir déi usprochsvoll héichkontrast Ëmfeld vum Mound z'erreechen.

Wéi d'Test weider geet, bleift d'Kärfunktioun vun der Kamera onverännert, awer Verbesserunge ginn un d'Interface an d'Haus gemaach. Eng Versioun vun der HULC Kamera soll geschwënn op d'International Space Station fir weider Tester geschéckt ginn. D'NASA Teams hunn extensiv Tester gemaach fir déi grouss Erausfuerderunge vum Weltraum unzegoen, dorënner thermesch, Vakuum, Stralungseffekter an d'abrasiv Natur vum Moundstaub.

De Jeremy Myers ass zouversiichtlech datt déi lafend Ännerungen zum beschtméiglechste Produkt entstoen - eng Kamera déi fäeg ass atemberaubend Biller vum Mound fir déi kommend Joeren opzehuelen, fir vun internationale Crews während hire Moundexpeditioune benotzt ze ginn.

FAQs

1. Firwat ass d'Entwécklung vun der Handheld Universal Lunar Camera (HULC) wichteg?

Den HULC ass entscheedend fir zukünfteg Moundmissiounen well et fortgeschratt Bildungsfäegkeeten ubitt fir wëssenschaftlech Entdeckungen ze dokumentéieren an d'Exploratioun vun der Mounduewerfläch ze verbesseren.

2. Wéi gëtt den HULC getest?

Den HULC gëtt an de Moundähnleche Landschafte vu Lanzarote a Spuenien getest als Deel vum PANGEA Trainingsprogramm, deen d'Astronauten op déi kommend Moundmissiounen virbereet.

3. Wéi eng Verbesserunge goufe fir den HULC gemaach, fir en Raum-prett ze maachen?

D'NASA Ingenieuren hunn eng Stëbs- an thermesch Schutzdecken an ergonomesch Knäppercher un den HULC bäigefüügt, fir seng Benotzerfrëndlechkeet fir Astronauten ze garantéieren, déi voluminöse Raumsuits droen.

4. Wéi eng Virdeeler bitt den HULC fir Moundfotografie?

Den HULC bitt héich Liichtempfindlechkeet a modernste Lënsen, déi d'Erfassung vu qualitativ héichwäerteg Biller an niddrege Liichtsituatiounen erméiglecht, eng kritesch Feature fir Moundfotografie.

5. Wat mécht d'Artemis Moon Kamera eenzegaarteg?

D'Artemis Moon Kamera ass déi éischt Spigellos Kamera entworf fir Handheld Gebrauch am Weltraum. Seng fortgeschratt Technologie liwwert eng exzellent Bildqualitéit, besonnesch am usprochsvollen héije Kontrast Ëmfeld vum Mound.