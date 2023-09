Webb Teleskop entdeckt Methan a Kuelendioxid an der Atmosphär vum Exoplanéit K2-18 b

Eng nei Enquête gefouert vum James Webb Weltraumteleskop vun der NASA huet d'Präsenz vu Kuelestoffhaltege Molekülen opgedeckt, dorënner Methan a Kuelendioxid, an der Atmosphär vum Exoplanéit K2-18 b. De K2-18 b, deen 8.6 Mol esou massiv wéi d'Äerd ass, kreest an der bewunnbarer Zon ëm e coolen Zwergstär a läit 120 Liichtjoer vun der Äerd ewech.

Dës Entdeckunge fügen zu rezent Studien bäi, déi suggeréieren datt K2-18 b en Hycean Exoplanéit kéint sinn, dat heescht datt et de Potenzial huet fir eng Waasserstoffräich Atmosphär an eng Waasser-Ozean iwwerdeckt Uewerfläch ze besëtzen. Dës Entdeckung bitt e faszinéierende Abléck an e Planéit anescht wéi alles an eisem Sonnesystem a bréngt interessant Perspektiven iwwer potenziell bewunnbar Welten soss anzwousch am Universum.

Den James Webb Weltraumteleskop krut Spektrum vu K2-18 b, déi en Iwwerfloss u Methan a Kuelendioxid an der Atmosphär vum Exoplanéit weisen. De Mangel un Ammoniak ënnerstëtzt weider d'Hypothese datt et e Waasser Ozean ënner enger Waasserstoffräicher Atmosphär am K2-18 b ka sinn. Zousätzlech gouf et eng méiglech Detektioun vun enger Molekül genannt Dimethylsulfid, déi op der Äerd nëmme vum Liewen produzéiert gëtt. Wéi och ëmmer, weider Validatioun ass erfuerderlech fir seng Präsenz ze bestätegen.

De Virschlag datt de K2-18 b en Hycean Exoplanéit kéint sinn ass interessant well dës Welte gegleeft ginn als verspriechend Ëmfeld fir no Beweiser vum Liewen op Exoplanéiten ze sichen. Déi gréisser Hycean Welte sinn däitlech méi bevorzugt fir atmosphäresch Observatioune, am Verglach mat méi klenge Fielsplanéiten.

Iwwerdeems K2-18 b an der habitable Zone läit an enthält Kuelestoff-dréiende Molekülle, heescht et net onbedéngt, datt de Planéit Liewen ënnerstëtzen kann. Seng grouss Gréisst suggeréiert d'Präsenz vun engem grousse Mantel aus Héichdrock Äis a sengem Interieur, ähnlech wéi Neptun.

Dës Entdeckungen ënnersträichen d'Wichtegkeet fir verschidde bewunnbar Ëmfeld ze berücksichtegen an der Sich no Liewen soss anzwousch am Universum. Zukünfteg Observatioune mam James Webb Weltraumteleskop wäerte weider Abléck an d'Atmosphär vum K2-18 b bidden a potenziell d'Präsenz vum Dimethylsulfid bestätegen.

Quellen:

– Exoplanéit: En Exoplanéit (oder extrasolar Planéit) ass e Planéit deen ausserhalb vun eisem Sonnesystem läit, an ëm en anere Stär wéi d'Sonn ëmkreest.

- NASA: Gegrënnt am 1958, ass d'National Aeronautics and Space Administration (NASA) eng onofhängeg Agentur vun der US Bundesregierung déi sech op Weltraumfuerschung a wëssenschaftlech Fuerschung konzentréiert.

– James Webb Weltraumteleskop: Den James Webb Weltraumteleskop (JWST oder Webb) ass en ëmlafend Infraroutobservatoire deen d'Entdeckunge vum Hubble Weltraumteleskop ergänzt.