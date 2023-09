Dem Nasa seng Osiris-Rex Missioun: Asteroid Echantillon sollen op der Äerd landen

Déi héich erwaart Proben vun der Nasa senger Osiris-Rex Missioun sollen haut an d'Äerdatmosphär kommen. D'Osiris-Rex Raumschëff, ongeféier d'Gréisst vun engem Transitstreck Camionnette, huet eng Kapsel fräigelooss, mat Stëbs a Stëbs Echantillon gesammelt aus dem no-Äerd Asteroid Bennu. D'Kapsel reest mat ongeféier 27,650 Meilen pro Stonn a gëtt erwaart bei Salt Lake City um 10:55 Auer ET ze landen. D'Raumschëff huet sech scho vun der Äerd ewech gedréint fir eng nei Missioun unzefänken fir en aneren Asteroid, Apophis, ze entdecken.

De Bennu, deen am Joer 1999 entdeckt gouf, ass e 'Schuttkoup Asteroid', besteet aus engem Jumble vu Weltraumfielsen, déi duerch d'Schwéierkraaft zesummegehale ginn. Dës Fielsen ginn ugeholl datt se vun engem gréissere Kierper ofgebrach sinn a sinn ongeféier 4.6 Milliarde Joer al, daten zréck op d'Bildung vum Sonnesystem. Bennu ass bekannt als räich u Kuelestoff-baséiert Substanzen a Waasser-enthale Lehm Mineralstoffer, suggeréiert datt flësseg Waasser eemol präsent war op de gréissere Kierper aus deem et geformt.

D'Wëssenschaftler si gär d'Proben vum Bennu ze studéieren, well se Abléck an d'Ingredienten ubidden, déi zu der Bildung vu Planéiten bäigedroen hunn, dorënner d'Äerd, an d'Schafung vun Ëmfeld gëeegent fir d'Liewen. Zousätzlech wäert d'Studie vum Bennu d'Fuerscher hëllefen besser virauszesoen a géint potenziell Asteroidenschlag ze verteidegen. Och wann et keen direkten Impaktrisiko besteet, gëtt de Bennu als 'potentiell geféierlech' klasséiert an ëmkreest d'Sonn all 1.2 Joer, a kënnt all sechs Joer no bei der Äerd.

D'Osiris-Rex Missioun, déi am 2016 ugefaang huet, huet d'Mapping Bennu involvéiert fir de beschte Site fir Probe Erhuelung ze wielen. Déi gewielte Destinatioun war den Asteroid Nightingale Krater. Wann d'Proben landen, gi se direkt zréckgezunn fir Kontaminatioun ze vermeiden an an den Nasa's Johnson Space Center zu Houston transportéiert.

Dës Missioun ass bedeitend well d'Bennu Proben als Zäitkapsel aus de fréie Deeg vun eisem Sonnesystem handelen, déi wäertvoll Abléck an d'Origine vum Liewen an d'Natur vun Asteroiden ubidden.

Quellen: Nasa