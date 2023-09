De Burst Test: Fortschrëtter am Raumstatioun Modul Design

Sierra Space, eng Colorado-baséiert Firma, huet viru kuerzem e Burst Test gemaach, bewosst en neien Design fir en opblaasbare Modul explodéiert deen fir eng International Space Station (ISS) Nofolger benotzt gëtt. De Burst Test ass entscheedend fir d'Limite vum Design vum Modul ze testen ier et am Weltraum geflunn ass. De Modul, erstallt an Zesummenaarbecht mat der Delaware-baséierter Firma ILC Dover, benotzt nähen a gewéckelt Stoffer, haaptsächlech Vectran, déi steif ginn wann se opgeblosen ginn.

Sierra Space zielt fir de Modul, genannt LIFE (Large Integrated Flexible Environment), bis 2030 prett ze hunn fir d'Orbital Reef Raumstatioun, e Projet gefouert vum Jeff Bezos Blue Origin a finanzéiert vun der NASA. Zousätzlech plangt d'Sierra e Schëff mam Numm Dream Chaser zur Verfügung ze stellen, fäeg fir béid Fracht a Crew ze droen, fir d'Raumstatioun z'ënnerstëtzen. Déi rezent Burst Testresultater hunn eng 33% Marge iwwer den Zertifizéierungsstandard fir e Vollskala Modul gewisen, wat eng bedeitend Verbesserung iwwer fréier Designen markéiert.

De Burst Test ass ee vun e puer Tester, déi vu Sierra Space op hire LIFE Prototypen gemaach goufen. Zousätzlech zu de Burst Tester goufen Kreep Tester duerchgefouert, déi d'Module fir verlängert Perioden vu méi héijen Drock ënnerworf hunn. All dës Tester sinn am Marshall Space Flight Center vun der NASA stattfonnt an si waren vital fir den Design vum Modul ze förderen.

D'NASA, déi de Besoin fir zukünfteg Raumstatiounen erkennt fir d'ISS ze ersetzen, huet d'Entwécklung vu kommerziellen Ariichtungen finanzéiert. Axiom Space, eng aner Firma zu Houston baséiert, huet och en Accord geséchert fir seng eege Raumstatiounsmoduler ze kreéieren, déi un der ISS befestegt sinn, ab 2026.

Fir all Lück an der Fuerschungsdisponibilitéit tëscht der ISS an den neie Raumstatiounen ze minimiséieren, schafft d'NASA aktiv un engem zwee-Joer Iwwergangsplang. De White House Office of Science and Technology Policy huet eng Strategie mat proposéierte Schrëtt fir dësen Iwwergang erausginn, fir d'Fortsetzung vun der entscheedender wëssenschaftlecher Fuerschung am Weltraum ze garantéieren.

De Bursttest, dee vum Sierra Space gemaach gouf, bedeit e wesentleche Fortschrëtt am Raumstatiounsmodul Design. Mat weideren Efforte vu Firmen wéi Sierra Space an Axiom Space, gesäit d'Zukunft vun der Weltraumfuerschung a wëssenschaftlecher Fuerschung am Weltraum villverspriechend aus.

