Déi bescht Vue vun enger Sonnendäischtert a Kanada: Britesch Kolumbianer preparéieren

By

Britesch Kolumbianer si fir e Plëséier dëse Weekend well si wäerten wuel déi bescht Vue a Kanada vun enger Sonnendäischtert hunn. E Samschdeg de Moien wäerten d'Äerd, d'Sonn a de Mound sech esou ausriichten, datt d'Sonn schéngt hannert dem Mound ze verschwannen, an nëmmen e "Ring vu Feier" hannerloosst. Wärend e puer Deeler vun der Welt eng aner Zort Sonnendäischtert erliewen, hunn d'Britesch Kolumbianer d'Méiglechkeet eng deelweis Sonnendäischtert ze gesinn, mat bal 75% vun der Sonn erwaart aus Vancouver ze verschwannen.

D'Däischtert wäert vun 8:08 bis 10:38 Auer siichtbar sinn, mam Héichpunkt um 9:20 Auer. liicht anescht fir si.

Cloud Cover kann eng Erausfuerderung stellen fir d'Däischtert ze beobachten, awer wann d'Konditioune et erlaben, wäert d'Universitéit vu British Columbia e Bléck Event organiséieren a Sonnebrëller ubidden. Direkt op der Sonnendäischtert staren kann e seriösen Ae Schued verursaachen, also ass et wichteg fir d'Leit Virsiichtsmoossnamen ze huelen. D'NASA recommandéiert d'Solarbrëller ze benotzen oder en "Eclipse-Projektor" ze kreéieren fir d'Evenement indirekt ze gesinn.

Ronn Sonnendäischtert , wou de Mound grouss genuch schéngt fir de gréissten Deel vun der Sonn ze decken, kommen ongeféier all een bis zwee Joer op. Wéi och ëmmer, si sinn net ëmmer aus Kanada ze gesinn. Dëst mécht déi kommend Sonnendäischtert eng selten Geleeënheet fir britesch Kolumbianer dëst Himmelsevenement ze gesinn.

Als Ofschloss sollten d'Britesch Kolumbianer hire Kalenner markéieren a sech dëse Weekend op e wierklech bemierkenswäerte Spektakel um Himmel virbereeden. Denkt drun d'Sécherheet ze prioritär a genéisst dës eenzegaarteg Erfarung, déi duerch d'Ausrichtung vun der Äerd, Sonn a Mound geliwwert gëtt.

Quellen:

- NASA

- Universitéit vu British Columbia