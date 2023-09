Nei Etude ënnersicht d'Auswierkunge vun der Mitigatiounstranslokatioun op Columbia Spotted Frogs

Eng nei Etude vun engem Masterstudent vun der University of British Columbia, Megan Winand, zielt d'Auswierkunge vun der Mitigatiounstranslokatioun op Columbia spotted Frog Liicht ze werfen. Mitigatiounstranslokatioun bezitt sech op d'Bewegung vun Déieren vun enger Plaz op déi aner als Konservatiounsustrengung wärend Bau- oder Entwécklungsprojeten. Wärend d'Mitigatiounstranslokatioun ëmmer méi heefeg ass a British Columbia zënter dem Sea to Sky Projet, sinn hir Auswierkunge minimal studéiert ginn.

Columbia spotted Frog ginn als eng wichteg "Indikatorart" ugesinn, well se wäertvoll Abléck an d'Gesondheet vun den Ökosystemer ubidden. De Winand erkläert: "Wann de Frosch et net gutt mécht, well et all d'Verschmotzung aus der Loft oder aus dem Fiichtland selwer ophëlt, ass et wahrscheinlech well den Ökosystem et net gutt mécht." Ausserdeem spillen dës Fräschen eng bedeitend Roll am Nahrungsweb, déngen souwuel als Beu a Raubdéier.

D'Etude, déi vum Winand gefouert huet, bedeelegt d'Markéierung vu Columbia spotted Frog am Mayook Wetland bei Cranbrook, British Columbia. D'Fräschen goufen an dräi Gruppen opgedeelt: eng Grupp gouf an hirem ursprénglechen Liewensraum als Kontrollgrupp gelooss, eng aner Grupp gouf eng kuerz Distanz vu ronn engem Kilometer geréckelt, an déi lescht Grupp gouf eng méi wäit Distanz vu ronn fënnef Kilometer verlagert. Am Laf vum Fréijoer a Summer goufen d'Fräschen mat Radio Tracker an Transponder Tags verfollegt.

D'Resultater vun der Studie ginn nach ëmmer analyséiert, awer Winand hofft datt hir Fuerschung zum Verständnis vun der Effizienz vun der Mitigatiounstranslokatioun bäidroe wäert an hir Auswierkungen op d'Iwwerliewe a Bewegung vun Arten. Dës Etude ass Deel vun engem zwee-Joer Bestriewen an Zesummenaarbecht mat Ducks Unlimited Kanada an de BC Ministère fir Waasser, Land, a Ressource Stewardship duerchgefouert.

D'Resultater vun dëser Fuerschung kéinten Implikatioune fir zukünfteg Konservatiounsefforten hunn a wäertvoll Abléck an d'Auswierkunge vun der Mitigatiounstranslokatioun op Wildlife Arten ubidden. Et ass e wesentleche Schrëtt fir d'Konsequenzen an d'Effektivitéit vun dëser Praxis ze verstoen, déi nach ëmmer relativ ënnerstudéiert ass.

Definitioun vu "Mitigatiounstranslokatioun": D'Bewegung vun Déieren vun enger Plaz op eng aner vu gläichem oder méi héije Wäert als Deel vun engem Konservatiounseffort.

Definitioun vu "Indikatorarten": Eng Aart déi Informatioun iwwer d'Gesondheet an den Zoustand vun engem Ökosystem liwwere kann.

