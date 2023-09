Studéiert d'Auswierkunge vun der Mitigatiounstranslokatioun op Columbia Spotted Frogs

D'Universitéit vu British Columbia Masterstudent Megan Winand huet e Projet ugefaang fir d'Auswierkunge vun der Mitigatiounstranslokatioun op Columbia spotted Frog ze studéieren. Mitigatiounstranslokatioun beinhalt d'Bewegung vun Déieren vun enger Plaz op déi aner, typesch als Konservatiounsustrengung während Bau- oder Entwécklungsprojeten.

D'Praxis krut Opmierksamkeet während den Olympesche Wanterspiller 2010 zu Vancouver a Whistler, wéi méi wéi 1,000 Amphibien, dorënner de roude Been Frog, virsiichteg aus der Bauzone geréckelt goufen. Frog ginn als eng wichteg "Indikatorart" ugesinn, well se Abléck an d'allgemeng Gesondheet vun engem Ökosystem kënne bidden. Si sinn an der Mëtt vum Nahrungsweb, déngen souwuel als Raubdéieren a Kaméidi, a spillen eng entscheedend Roll fir d'Gläichgewiicht z'erhalen.

Trotz der Erhéijung vun der Notzung vu Mitigatiounstranslokatioun a British Columbia, sinn hir Auswierkunge wéineg studéiert ginn. Dem Winand säi Projet zielt dës Wëssenslück ze fëllen andeems se d'Bewegung an d'Iwwerliewe vu Columbia spotted Fräschen no hirer Verlagerung verfollegen. Si huet Radio Tracker an Transponder Tags benotzt, déi wéi Rucksäck op de Fräschen handelen fir hir Bewegungen ze iwwerwaachen. De Projet gouf am Mayook Wetland bei Cranbrook, am südëstleche BC duerchgefouert

D'Fräsche goufen an dräi Gruppen opgedeelt: een ass an hirem ursprénglechen Liewensraum als Kontrollgrupp verlooss, een huet sech eng kuerz Distanz vu ronn ee Kilometer geplënnert, an een ass eng méi wäit Distanz vu ronn fënnef Kilometer verlagert. Winand dokumentéiert hir Bewegungen an huet hir Miessunge wéi Gewiicht a Gréisst iwwer d'Summerméint opgeholl.

De Projet, an Zesummenaarbecht mat Ducks Unlimited Kanada an dem BC Ministère fir Waasser, Land a Ressource Stewardship, huet am Abrëll ugefaang an am August ofgeschloss. Wärend Winand nach ëmmer d'Donnéeën analyséiert, hofft si datt hir Fuerschung zum Verständnis vun der Translokatiounsmitigatioun bäidroe wäert. Wann d'Basisfroe vum Iwwerliewe a Bewegung beäntwert sinn, kënnen d'Fuerscher dann méi komplex Themen am Zesummenhang mat Ressourcekonkurrenz, Krankheet a Genetik entdecken.

Et ass entscheedend weider an d'Fuerschung ze investéieren fir d'Auswierkunge vun der Mitigatiounstranslokatioun voll ze verstoen an den Erfolleg vun zukünfteg Konservatiounsefforten ze garantéieren.

