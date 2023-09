Studéiert den Impakt vun der Mitigatiounstranslokatioun op Columbia Spotted Frogs

D'Universitéit vu British Columbia Masterstudent Megan Winand féiert eng vun den éischten Studien iwwer d'Auswierkunge vun der Mitigatiounstranslokatioun, déi d'Bewegung vun Déieren vun enger Plaz op déi aner involvéiert als Konservatiounsustrengung während Bau- oder Entwécklungsprojeten. De Winand huet Columbia spotted Fräschen a Nassland verfollegt mat Radio Tracker an Transponder Tags. Dës Fräschen goufen an dräi Gruppen opgedeelt: een an hirem urspréngleche Liewensraum, een huet sech eng kuerz Distanz vu ronn ee Kilometer geplënnert, an een ass eng méi wäit Distanz vu ronn fënnef Kilometer verlagert.

Frog ginn als eng wichteg "Indikatorart" ugesinn, well hiert Wuelbefannen d'allgemeng Gesondheet vum Ökosystem reflektéiert. Si spillen och eng entscheedend Roll am Liewensmëttelweb, handelen als eng natierlech "Biokontroll" andeems se méi niddereg klasséiert Aarte wéi Insekten verbrauchen.

Dem Winand seng Fuerschung zielt d'Effektivitéit vun der Mitigatiounstranslokatioun ze verstoen a wat mat Déiere geschitt nodeems se geplënnert sinn. Dëst Thema gëtt nach ëmmer weltwäit ënnerfuerscht, an de Winand hofft datt hire Projet d'Iwwerliewe an d'Bewegung vu Columbia spotted Frog wäert werfen.

Déi zwee-Joer Studie, a Partnerschaft mat Ducks Unlimited Kanada an dem BC Ministère fir Waasser, Land a Ressource Stewardship, huet am Abrëll ugefaang. De Winand huet d'Daten analyséiert, déi während hirem Feldaarbecht gesammelt goufen an hofft datt hir Fuerschung de Wee fir weider Ermëttlungen iwwer d'Auswierkunge vun der Translokatiounsmitigatioun wäert ausmaachen. Zukünfteg Studie kënnen d'Effekter op Ressourcen a Liewensmëttelkonkurrenz, Krankheet a Genetik entdecken.

Als Conclusioun ass d'Verstoe vum Impakt vun der Mitigatiounstranslokatioun op Déierepopulatiounen entscheedend fir Konservatiounsefforten, besonnesch wärend Bau- oder Entwécklungsprojeten. Andeems Dir d'Bewegung an d'Iwwerliewe vu Columbia spotted Frog studéiert, wäert dem Megan Winand seng Fuerschung zum wuessende Kierper vu Wëssen iwwer dëst relativ onerfuerscht Thema bäidroen.

Quellen:

- Universitéit vu British Columbia Masterstudent Megan Winand

- Ducks Unlimited Kanada

- BC Ministère fir Waasser, Land a Ressource Stewardship