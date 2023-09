NASA fäerdeg Vital Space Environment Tester fir AWE Project

Den AWE-Projet vun der NASA huet erfollegräich entscheedend Tester am Weltraumëmfeld ofgeschloss, de Wee fir säi Start op d'International Space Station (ISS) am November ausgemaach. D'Atmosphäresch Waves Experiment (AWE) zielt d'Atmosphäresch Schwéierkraaftwellen an hiren Impakt op Satellittekommunikatioun ze studéieren, wäertvoll Abléck an d'Verbindungen tëscht terrestresche Wieder a Weltraum ubidden.

Fir d'Iwwerliewe vum Instrument an d'optimal Leeschtung am Weltraum ze garantéieren, huet d'AWE rigoréis Ëmwelttester gemaach. Dës abegraff elektromagnetesch Interferenz a Kompatibilitéit (EMI / EMC) Testen, Kaméidi Quell Belaaschtung, Robustheet an Zouverlässegkeet Tester, Schwéngung a Stäerkt Validatioun Testen, thermesch Vakuum Testen, an Instrument Kalibrierung. Den Zweck vun dësen Tester war et ze garantéieren datt d'AWE déi haart Konditioune vum Raum widderstoen kann an funktionnéiere wéi virgesinn.

Atmosphäresch Schwéierwellen sinn Schwéngungen an der Äerdatmosphär, déi duerch Faktore wéi Loftfloss iwwer Biergketten, Konvektioun an der ënneschter Atmosphär oder Stéierungen an der Loftmasse generéiert ginn. Si sinn ähnlech wéi d'Rippelen, déi op der Uewerfläch vun engem Weier geformt ginn, wann e Steen an et geworf gëtt. Andeems se atmosphäresch Schwéierwellen studéieren, hoffen d'Wëssenschaftler e bessert Verständnis vun hiren Effekter op Satellittekommunikatioun a Weltraumwieder ze kréien, wat schlussendlech méi genee Prognosen a bessere Noutplanung fir Missiounsplaner a Satellittebetreiber erméiglecht.

Den AWE Projet, gefouert vum Utah State University's Space Dynamics Laboratory (SDL) fir NASA, gouf als héich sensibel a präzis Wëssenschaftsinstrument entworf. Seng erfollegräich Ofschloss vu Raumëmfeldstester bréngt eis e Schrëtt méi no fir d'Geheimnisser vun atmosphäresche Schwéierwellen an hiren Impakt op eis Kommunikatiounssystemer opzemaachen. [Source: NASA]

Definitiounen:

- Atmosphäresch Schwéierkraaftwellen: Schwéngungen an engem flëssege Medium, wéi d'Äerdatmosphär, déi entstinn aus der Schwéierkraaft, déi probéiert de Gläichgewiicht ze restauréieren.

- Elektromagnetesch Interferenz / Elektromagnetesch Kompatibilitéit (EMI / EMC) Tester: Tester duerchgefouert fir sécherzestellen datt en Apparat keng elektromagnetesch Signaler produzéiert oder emittéiert, déi mat anere kriteschen Ausrüstung kéinte stéieren.

- thermesch Vakuum Testen: en Test deen an enger Vakuumkammer gemaach gëtt fir d'Leeschtung an d'Operatioun vun engem Instrument an engem simuléierten Fluchëmfeld ze simuléieren.

- Instrumentekalibratioun: de Prozess fir d'Genauegkeet vun engem Messinstrument unzepassen an ze kontrolléieren.

- Satellittekommunikatioun: Kommunikatiounen déi Banken, Navigatioun, Telefonie, Ënnerhalung an aner Uwendungen erlaben, déi Satellitten als Iwwerdroungsmëttel benotzen.